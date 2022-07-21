Мнение: Проблема создателя

Проблема создателя

Спортивную игру в квиддич, появившуюся благодаря романам о Гарри Поттере, переименуют в квадбол, чтобы не ассоциировать с автором книг – британской писательницей Джоан Роулинг, обвиненной два года назад в дискриминации трансгендеров. Об этом в среду сообщает Международная ассоциация квиддича (IQA).

Решение о смене названия вида спорта принято также из-за того, что американская киностудия Warner Bros., на которой сняты восемь фильмов о Гарри Поттере, владеет правами на торговую марку Quidditch, что существенно ограничивает развитие спортивной игры.

Американская организация квадбола и Высшая лига квадбола будут владеть торговой маркой Quadball, и IQA планирует заключить лицензионное соглашение на ее использование.

Описанная в книгах Роулинг игра, популярная среди учеников школы волшебников Хогвартс, адаптирована к реальной жизни в 2005 году – две команды по семь игроков бегают с метлами по овальному полю и забрасывают мячи в кольца. Сейчас в нее играют около 600 команд из 40 стран мира.

https://tass.ru/obschestvo/15266137 – цинк

Мне эта история напомнила старую хохму, когда на Западе призывали "отменить" Толкиена за то, что его книги недостаточно феминистичны, а в "Властелине Колец" слишком мало сильных и независимых женщин (хотя на деле они там были и есть). Это проблему исправят в толерантном приквеле. Ну а в слоучае с Роулингом, ее просто потихоньку отменяют отовсюду. Вот уж где свобода и демократия цветет и пахнет.

Так как совершенно не фанат "Гарри Поттера", то тут скорее забавно наблюдать, как у фанатов книги с происходящего подгорает.

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