Инфляция в Великобритании побила 40-летний рекорд

В Великобритании годовая инфляция в июне составила 9,4% — самый высокий показатель с 1982 года, пишет The Times. Потребительские цены в стране растут быстрее, чем предсказывали эксперты, вслед за продолжающимся ростом стоимости энергоносителей.



AP

В прошлом месяце из-за глобального роста цен на нефть инфляция в Великобритании достигла рекордного за 40 лет показателя, пишет The Times. В результате домашним хозяйствам всё сложнее справиться с общим ростом стоимости жизни.

По данным Национальной статистической службы, инфляция потребительских цен в июне по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составила 9,4% — это самый высокий годовой прирост с 1982 года. При этом опрошенные Reuters экономисты предполагали, что в июне этот показатель остановится на 9,3%, а в Банке Англии ожидали около 9,2%. Потребительские цены растут быстрее, чем прогнозировали эксперты, вслед за повышением мировых цен на энергоносители. Управляющий Банком Англии Эндрю Бэйли на этой неделе предупредил, что нехватка российских углеводородов в Европе приведёт к новым скачкам оптовых цен на газ, что может усугубить инфляцию.

Как рассказывает британская газета, до конца года Соединённое Королевство переживёт самый высокий пик инфляции среди богатых стран: в октябре, когда население получит счета за зимний период, цены на электроэнергию подскочат выше 11%. Такая неконтролируемая инфляция вызвана прежде всего растущими по всему миру ценами на энергоносители, что с начала украинского конфликта привело к подорожанию нефти, газа, продовольствия и импортных товаров.

Аналитики независимой консалтинговой компании Capital Economics предупредили, что рекордная инфляция сократит доходы населения после уплаты налогов, и поэтому «рецессия теперь кажется неизбежной». Ожидается, что реальные доходы в этом и следующем году уменьшатся на 2% или более — впервые с 1950-х годов. Британские рабочие требуют повышения зарплат, чтобы справиться с растущими ценами. В свою очередь Банк Англии уже пять раз подряд поднимал процентную ставку, которая достигла самого высокого показателя с 2009 года, отмечает The Times. В ведомстве обещали действовать более «настойчиво», если инфляция окажется выше прогнозов и будет вызвана внутренними факторами — например, повышением зарплат.