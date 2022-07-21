 

Минюст США захотел передать российское имущество беженцам с Украины

21.07.2022, 5:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минюст США просит Конгресс передать изъятое в результате санкций против РФ имущество в пользу беженцев с Украины и разрешить бороться с лицами, уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией, сообщила первый замминистра юстиции – генпрокурора США Лиза Монако.

Монако сообщила, что ее ведомство «просит у Конгресса разрешение на передачу» беженцам «средств, вырученных от этого незаконно приобретенного имущества», передает ТАСС.

Кроме того, минюст «просит Конгресс позволить использовать норму против рэкета» и «относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются» – подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть», передает РИА «Новости».

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.20 / Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе

07.03.21 / Суточный прирост больных COVID-19 повысился до наивысшего за последний месяц уровня – ВОЗ

25.06.21 / СТРАНА – СБУ признала Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины

21.11.20 / Директор музея Майдана назвал обыски “политическим заказом”

15.07.21 / CNN – США охватила «пандемия невакцинированных» — и это только усугубляет общую трагедию

05.12.20 / В Киеве во время пожара мужчина выпрыгнул с пятого этажа – ГСЧС

01.12.21 / Новинский: Вводя санкции, СНБО превышает свои полномочия и подменяет собой украинские суды

19.02.21 / Ученые доказали, что растворимый кофе полезнее зернового

10.06.21 / Стартовали масштабные учения Тихоокеанского флота

07.01.21 / Британцев восхитил задушивший волка фермер из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика