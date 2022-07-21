Минюст США захотел передать российское имущество беженцам с Украины

Минюст США просит Конгресс передать изъятое в результате санкций против РФ имущество в пользу беженцев с Украины и разрешить бороться с лицами, уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией, сообщила первый замминистра юстиции – генпрокурора США Лиза Монако.

Монако сообщила, что ее ведомство «просит у Конгресса разрешение на передачу» беженцам «средств, вырученных от этого незаконно приобретенного имущества», передает ТАСС.

Кроме того, минюст «просит Конгресс позволить использовать норму против рэкета» и «относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются» – подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть», передает РИА «Новости».

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.

—