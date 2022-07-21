Российские военные использовали «Сумрак» и «Ланцет» на Украине

Самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые использована в спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах. Также источник сообщил, что в рамках спецоперации начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Источник ТАСС сообщил, что «впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С». Так, ее «использовали снайперы под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность».

Как отметил источник, «Сумрак» сочетает мощные патроны, крупный калибр и высокую точность стрельбы на сверхдальние расстояния, но винтовка «достаточно тяжелая, сопоставима по весу с АСВК», патроны «достаточно дорогие», их «сложно достать, особенно в условиях боевых действий».

Несколько лет назад британское издание Daily Mail назвало «Сумрак» «самой дальнобойной в мире» и претендующей на звание «самой смертоносной». С помощью нее в 2017 году установлен мировой рекорд – цель была поражена на расстоянии в 4210 метров. До сих пор рекорд не побит. Официального подтверждения информации об использовании «Сумрака» не поступало.

Источник РИА «Новости» рассказал, что «российские войска в Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с увеличенной продолжительностью полета в 1 час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более 5 килограмм, что минимум на 2 килограмма больше, чем у базовой версии дрона». По его словам, «новейшие «Ланцеты» с осколочно-фугасной боевой частью используются для поражения живой силы противника и легкобронированной техники».

Указывается, что «для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники «Ланцет» имеет функцию предконтактного подрыва – осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь». Дроны используются против войск, расположенных в укреплениях открытого типа, прячущихся в лесопосадках или домах, против расчетов гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы. Для ударов по живой силе используются «Ланцеты» с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике – с кумулятивной. Модернизированная версия дрона получила новую аэродинамику – теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте. У базовой версии – два симметричных X-образных крыла.

Напомним, специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Так, сообщалось о работе истребителей Су-57. В ходе спецоперации РФ в Украине применяется новейшее «ружье» радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, также впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор». В конце мая российские военные применили в ходе спецоперации в Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Боевые машины «Терминатор» также задействовали в спецоперации. Ростех оценил применение в Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь».

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