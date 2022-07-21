 

США пригрозили «наказать» Россию за решение новых регионов воссоединиться с ней

21.07.2022, 5:02, Новости дня
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Если в результате спецоперации в Украине в состав РФ войдут новые регионы, США «не оставят это без наказания», сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о расширении географических задач спецоперации. Руководитель пресс-службы Госдепа заявил, что в высказываниях Лаврова «не содержалось ничего, что не было бы известно» американской стороне. Представитель Госдепа напомнил о заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби «о планах РФ аннексировать дополнительную украинскую территорию», передает ТАСС.

«Мы ясно сигнализировали о том, что аннексия силой стала бы серьезным нарушением Устава ООН. Мы не позволили бы этому пройти беспрепятственно, не оставили бы это без наказания», – сообщил Прайс. Он обещал, что США «продолжат стоять» плечом к плечу «с Украиной в поддержку ее суверенитета, в поддержку ее независимости, в поддержку ее территориальной целостности».

Напомним, Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции РФ на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.

Кирби заявил: «Из источников нашей разведки и из открытого доступа мы получаем явные свидетельства того, что Россия намерена попытаться аннексировать новые украинские территории. Россия действует по «сценарию аннексии» – очень похожему на тот, который мы видели в 2014 году. Россия уже назначает нелегитимных чиновников в районах Украины, которые находятся под ее контролем. И мы знаем, каковы будут их следующие шаги».

Следует отметить, что на днях российские власти фактически подтвердили сделанные ранее экспертами заявления о том, что самоопределяться будут и другие освобожденные территории Украины, не только ДНР и ЛНР. Кирби уверяет, что речь идет о «Херсонской и Запорожской областях», но Россия уже освободила и другие территории, в частности, почти треть Харьковской области и небольшой фрагмент Николаевской.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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