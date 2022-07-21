Мнение: Опять Россию обидели, или Плевок Магнуса

Не все знают, но вчера, 20 июля, был «Всемирный День Шахмат», и в этот день действующий чемпион Магнус Карлсен подложил шахматам изрядную свинью: он вдруг выступил и сказал, что НЕ БУДЕТ защищать свой титул, то есть – не будет играть матч на первенство мира в начале 2023 года. Самое интересное – почему. Магнус не стал искать никаких «уважительных причин», а ляпнул прямо и откровенно: «У меня нет мотивации». Попросту говоря – не буду, потому что не хочу. Достало, типа, идите уже к черту с этими вашими матчами и титулами.

Как заметил в свое время великий психолог Эрик Бёрн, «Люди понимают, что все происходящее вокруг них есть игра, только тогда, когда кто-то нарушает ее правила». И, добавлю, обычно такого рода прозрения люди очень не любят, поскольку они сопровождаются весьма неприятными эмоциями. Однако норвежец, или, как его называют в шахматном мире, «Викинг» Магнус сделал именно это: он вдруг взял и во цвете лет просто бросил на землю шахматную корону, как ненужную жестянку.

А ведь по умолчанию предполагается, что для шахматиста титул чемпиона мира – это нечто сакральное, цель всей жизни, своего рода «чаша Грааля»; шахматистов миллионы, а «корона» – одна, и чемпион – один, он «лучший из лучших», обладать «короной» – величайшее счастье… И вот так просто – ее бросить?!

В истории такое раньше было только раз – в 1976 году от матча на первенство мира и, соответственно, от «короны» отказался Роберт Фишер. Однако тогда у шахматного мира было хотя бы «оправдание» такому безумному поступку – простое как три рубля: все просто тихо и спокойно сошлись на том, что Фишер окончательно сошел с ума, тем более, что у него и до этого имелась весьма устойчивая репутация безумца, и в в клиническом смысле тоже. То есть случай Фишера списали на форс-мажор и благополучно забыли…

Проблема в том, что с Магнусом Карлсеном такой фокус никак не пройдет. Магнус не то что вполне нормален – он в некотором роде ОБРАЗЕЦ нормы. Это вполне еще молодой человек в полном расцвете сил, не гик, не инвалид, не затворник, даже не представитель ЛГБТ. Его и «фанатом шахмат» особо не назовешь – он снимается в рекламе, ведет бизнес, обожает футбол, вполне контактен и улыбчив, плюс – практически во всем успешен.

Именно поэтому «удар Магнуса» по шахматам как спорту будет особенно тяжел. Ведь если сам Магнус образцово нормален, значит, и его отношение к «титулу», к «Короне» – тоже нормально? И, стало быть, это и в самом деле какая-то безделушка, не стоящая серьезного отношения… как, возможно, и сами шахматы??

Как ни крути, но в словах образцово нормального Магнуса сквозит невысказанное – «Я не хочу больше заниматься этой ЕРУНДОЙ». При том, что в шахматном мире есть практически консенсус относительно того, что Магнус – реально сильнейший шахматист на планете. И вот такой человек покидает систему розыгрыша чемпиона мира – тем самым, по сути, обессмысливая все последующие розыгрыши на непонятно сколь долгий период. Ведь ЗА ЧТО теперь будут бороться шахматисты – за звание сильнейшего? Но сильнейший – Магнус. А он не играет.

Вы скажете – хорошо, это все грустно и печально, но где же тут плевок в Россию?

Без него, увы, не обошлось и в этот раз. Дело в том, что в этом году против Магнуса во второй раз подряд (!) отобрался через турнир претендентов один и тот же шахматист, представитель России из города Брянска Ян Непомнящий. Можно было бы поздравить Яна с таким выдающимся достижением… если бы не один нюанс. В прошлом году Ян уже сыграл с Карлсеном матч на первенство мира (я описывал его в своем блоге) – и сыграл безобразно. Если коротко – Ян продул тот матч Карлсену в одни ворота, «всухую». Проиграл досрочно, 0:4. Не выиграл ни одной партии. Причем, что самое печальное, уже после двух поражений Ян впал во что-то вроде «состояния грогги», махнул рукой на матч (проигрывая всего 0:2), двигал фигуры как бог на душу положит, зевнул фигуру (!!) – в общем, играл как перворазрядник. До этого настолько безвольно и безалаберно матчи на первенство мира не играли.

То есть, строго говоря, начало наплевательского отношения к титулу чемпиона мира положил не Магнус вчера, а наш Ян год назад, когда стал безвольно и бездумно «сливать» то, что многие игроки ранее называли «матчем всей жизни». И по сути, заявление Магнуса – это явный (для шахматных профессионалов) щелчок Яна по носу: когда Магнус говорит, что у него «нет мотивации», он не называет Яна по имени, но всем понятно, на что Магнус толсто намекает: что ему, мол, неинтересно снова играть «с этим русским», которого он всего год назад «вынес всухую» и даже не особо вспотев.

И это – горькая правда: по мнению большинства аналитиков и экспертов в шахматах, таких как Владимир Крамник, Гарри Каспаров и другие, Ян, хоть и выиграл турнир претендентов «в одну калитку», на самом деле за этот год не стал играть лучше, не перешел на какой-то новый уровень. Его успех в ТП чаще всего объясняют тем, что гораздо хуже, а местами просто позорно… стали играть все остальные шахматисты – участники турнира претендентов.

Вот так и вышло, что Магнус сам, своей волей… попросту счел Яна Непомнящего, представителя РФ, недостойным матча с ним. Как, помнится, сказал Волшебник своему созданию Медведю в сказке «Обыкновенное чудо»: «Больше я не буду тебе помогать. Ты мне неинтересен».

Ян, таким образом, оказался без вины виноватым. Сначала он очень сильно облажался в матче, потом вроде как исправился – и опять оказался весь в дерьме и с ореолом неудачника. Теперь, даже если он выиграет «утешительный матч» у китайца Динь Лиженя – в его «чемпионстве» будет неизбежный привкус второсортности. Во всяком случае, реабилитироваться за позорное поражение ему теперь точно не удастся. Что-то в этом есть глубоко символичное, характерное для нашей страны в последнее время. И это еще при том, что у Динь Лиженя еще и хрен выиграешь.

«Что они ни делают – не идут дела».