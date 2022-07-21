Мнение: “Спецоперация” в Украине. Сводка 20.07.2022

Война на Украине. Сводка 20.07.2022

1. Северск.

Бои в районе Серебрянки и Верхнекаменского, обработка высот вокруг города, на которых пока удерживаются ВСУ.

Часть сил из города противник вывел. Сообщения о взятии Северска пока что опережают события.

Дорога Северск—Соледар контролируется противником, но подвергается артиллерийским ударам ВС РФ.

2. Соледар.

Противника практически вытеснили из Берестового, но пока полного контроля над разрушенным поселком нет.

Бои у Яковлевки, Белогоровки и Ивано-Дарьевки. Противник полностью отошел из Новой Каменки, но еще продолжает попытки оспорить контроль ВС РФ над Стряповкой.

Штурм самого Соледара пока не осуществляется.

3. Артемовск.

Бои в Покровском, часть поселка контролируется ВС РФ. Взятие Покровского позволит ВС РФ начать продвижение к восточным и северо-восточным окраинам Артемовска.

Бои у Веселой Долины, Зайцево, Семигорья и Углегорской ТЭС.

4. Дзержинск.

Без изменений. Стоит отметить работу с кабрирования украинских вертолетов по поселку на окраине Горловки.

5. Авдеевка.

Бои у Новоселки-2, Каменки, Новобахмутовки, Нью-Йорка. Существенных изменений нет. Противник продолжает обстреливать Донецк и др. города. Есть погибшие среди гражданских. Наши войска продолжают работать по Авдеевке.

6. Славянск.

Бои у Долины, Богородичного, Пришиба, Сидорово. Серьезного продвижения пока нет.

ВС РФ продолжают наносить интенсивные удары по целям в районе Краматорска и Славянска. Противник ожидает начала наступления на Славянск сразу после прорыва линии Северск—Соледар, а также возможного удара на Барвенково на Изюмском направлении, где фронт принял позиционный характер.

7. Харьков.

Помимо продолжающихся боев у Верхнего Салтова, Веселого, Цуповки и Уды, отмечается некоторое продвижение ВС РФ к Питомнику в районе Великих Проходов.

Продолжаются удары по позициям ВСУ в Харькове и Чугуеве. Противник продолжает обстреливать Казачью Лопань, откуда началась эвакуация населения. Также обстреливаются приграничные поселки.

8. Угледар.

Фронт после недавних боев за Павловку и Егоровку сейчас стабилизировался. Продолжаются бои в Марьинке и за Новомихайловку. Наши войска зачистили Старомайорское и несколько улучшили свои позиции в районе Великой Новоселовки.

9. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселовка без больших изменений. Противник ведет подготовку к активизации на запорожском направлении.

ВС РФ наносят упреждающие ракетные удары.

ВСУ сегодня нанесли удар по ЗАЭС БПЛА-камикадзе. Радиационный фон в норме. Сам же факт ставит на повестку дня как саму уязвимость АЭС со всеми вытекающими последствиями, так и возможность ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины + ускорение отключение Украины от ЗАЭС.

10. Николаев.

Противник продолжает подготовку к наступлению на криворожском направлении и наносит удары по логистической инфраструктуре ВС РФ. Повторно нанесен удар по Антоновскому мосту, который существенно поврежден. При текущих тенденциях мост в течение 1-2 недель может быть приведен в непригодное состояние.

ВС РФ продолжают наносить удары по Николаевской группировке, нанося ей существенные потери и мешая подготовке возможных активных действий на херсонском направлении.

Гауляйтер Николаева угрожает зачисткой нелояльного населения Николаева, которое на регулярной основе сдает ВС РФ позиции ВСУ, вследствие чего противник несет немалые потери.

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