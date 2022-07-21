Мнение: О китайском «ударе в спину»… Конец интриги?

Ещё одно «разочарование»…

Справедливости ради, в первую голову будут разочарованы те, кто верили в «Китай с нами». Или хотя бы в «#Китай не против нас». Объективно — таких меньшинство среди аудитории «Живого Журнала». Но вне её, и что хуже — во властных коридорах, многие верили. Ну или хотя бы надеялись на нечто большее, чем слова дипломатов, обличающих Вашингтон перед публикой…

Вот им — облом-с! И даже больше: «нож острый».

Посол КНР в Америке Цинь Ган заявил, что «Китай хочет выстроить доверие и уважение в отношениях с #США и снизить непонимание». Об этом он сообщил, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо.

Глава китайского диппредставительства посетовал, что некоторые люди «по ошибке воспринимают Китай как бывший Советский Союз, как угрозу». И тут же принялся опровергать. «Я хочу прямо сказать, что Китай — это совсем не бывший Советский Союз, а Компартия Китая — это не КПСС», — заверил он. И добавил, что Пекин решительно против возрождения старых стереотипов, включая возврат к новой «холодной войне».

«В новой холодной войне не будет победителей, только проигравшие, — заявил Цинь Ган. — Ни одна страна не хочет “холодной войны”, Китай её не хочет». И уверенно подчеркнул, что «Китай привержен пути мирного развития», а посему предпримет все усилия для исключительно мирного воссоединения с Тайванем, это лучше всего отвечает интересом сторон.

При этом Цинь Ган подчеркнул, что при такой позиции КНР важно, чтобы США придерживались той же позиции по этому вопросу. «Президент Джо Байден много раз заявлял, что США не хотят новой холодной войны с Китаем. Так что ключом к этому является то, чтобы слова не расходились с действиями», — заявил он. И снова сказал, что Китай хочет доверия и уважения в отношениях с США.

«Мы хотим выстроить доверие, уважение, снизить вероятность непонимания и ошибок в расчётах, — заявил он. — Моя задача заключается в том, чтобы на основе важного взаимного понимания между председателем [КНР] Си [Цзиньпином] и президентом [США Джо] Байденом обеспечить, чтобы отношения между США и Китаем были управляемыми и конструктивными».

Иными словами:

1. Отношения с Америкой для Китая приоритетны и он готов ко многим компромиссам. В том числе по России.

2. Соперничать со Штатами Китай не хочет от слова совсем. Ни на одном «фронте».

3. «Второго фронта» в Юго-Восточной Азии не будет, как бы ни надеялись горячие головы в России. Не будет ни сейчас, ни в обозримой перспективе.

И с точки зрения путриотов — чем не «нож в спину» Кремля?

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