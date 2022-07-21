Independent – «скрытая эпидемия» — власти Британии игнорируют насильственные культы

В Соединённом Королевстве тысячи взрослых и детей попадают под влияние сект, пишет The Independent со ссылкой на опрос благотворительной организации Family Survival Trust. По словам представителей фонда, в стране действует огромное количество деструктивных культов, но правительство не предпринимает никаких действий для борьбы с ними из-за юридической неопределённости этой проблемы.



AP

В Великобритании тысячи взрослых и детей обманом заставляют присоединиться к культам. Об этом свидетельствует исследование, которая провела благотворительная организация Family Survival Trust (FST), пишет The Independent.

По оценкам фонда, всего в стране действует «около 2000 сект». Но власти не предпринимают никаких действий, чтобы их остановить из-за опасений, что они не смогут провести юридическую границу между «религией и полукриминальными культами».

Опрос FST показал, что от подобных групп пострадали тысячи людей. Благотворительная организация призывает правительство расширить закон о насильственном контроле для борьбы с деструктивными культами, отмечает издание.

Около 62% респондентов заявили, что работали на культ допоздна за небольшую плату или вообще бесплатно. 17% сообщили, что подверглись изнасилованию в группе, к которой они принадлежали, а 37% испытали другие нежелательные половые контакты.

«У лидера было много отношений с женщинами в группе. Он сказал, что наш долг — угождать ему. Он заставлял нас совершать половые акты, на которые я не давала согласия, потому что не могла сказать нет, — призналась одна из участниц опроса.

Исследование показало, что разные секты по-разному использовали своих жертв, но очень часто пытались изолировать их от родных и друзей. Кроме того, 55% респондентов рассказали, что им приходилось оправдываться перед лидерами за время, которое они проводили вне группы.

Многие участники исследования заявили, что становились свидетелями физического наказания детей и даже случаев работорговли в своей группе. При этом, по словам 31% респондентов, они сами подвергались нападениям или насилию.

«В Соединённом Королевстве существует скрытая эпидемия сектантского насилия. Исследование фонда освещает лишь верхушку айсберга этого насилия благодаря храбрости выживших, которые захотели и смогли высказаться», — подчеркнула попечитель FST доктор Александра Штайн.

Культы, в которых состояли участники опроса, были не только религиозно-духовными. Они также мимикрировали под политические движения или группы личностного роста. Количество участников в них варьировалось от трёх человек до миллионов, если речь шла о больших международных организациях, обращает внимание The Independent.