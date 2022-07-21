 

Зеленский утратил в России права на товарные знаки «Квартал 95» и «Сваты»

21.07.2022, 3:40, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский утратил в РФ права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Квартал 95», «Сваты», «Рассмеши комика», сообщил старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидат юридических наук Борис Башилов. Теперь любой желающий может подать заявку на них.

Заявки на регистрацию прав Зеленский подал в 2012 году, в 2019 году он передал их ООО «Закупивэльни ришэння» («Закупочные решения»). Башилов пояснил, что в том случае, если «срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака», передает РИА «Новости».

По его словам, «единственное правило – заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками».

Как следует из данных базы Роспатента, в РФ товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика» были выданы на продукты практически всех видов – мясо, рыбу, курицу, продуктов переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции. Также они были зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных.

Напомним, Зеленский был основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95». После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом. В 2019 году был снят последний выпуск «Лиги смеха», в котором Зеленский принял участие. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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