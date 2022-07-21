Появились сообщения о планах Зеленского лишить Коломойского гражданства Украины

Украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Об этом заявляет «Украинская правда» со ссылкой на «источники в правоохранительных органах, офисе президента и партии «Слуга народа».

По данным издания, лишить гражданства также могут главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и сопредседателя запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича, передает ТАСС.

Офис президента и другие властные органы данную информацию не комментируют. Депутат «Слуги народа» Игорь Васильковский сообщил изданию «Страна.ua», что «это фейк».

Напомним, олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело, финансировал нацбатальон «Айдар». Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с Коломойским.

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