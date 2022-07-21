США захотели добиться введения потолка цен на российскую нефть к декабрю

Вашингтон стремится к тому, чтобы потолок цен на российскую нефть ввели к декабрю, сообщил замминистра финансов США Адевале Адейемо.

Адейемо сообщил, что США «следуют за тем, что делают европейцы». Так, в «шестом пакете санкций» страны ЕС «отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен», но «также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти».

«Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Эксперты сомневаются, что США и ЕС удастся уговорить весь мир покупать российскую нефть по установленной низкой цене. Так, МИД Бразилии уже заявил, что «Бразилия не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям». Сама Россия сообщила, что откажется поставлять нефть на мировой рынок по низким ценам.

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