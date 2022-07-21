Мнение: Американский вьетнамец под Харьковом

История еще одного американского наемника попавшего в плен под Харьковом.

Американский вьетнамец под Харьковом

Гражданин США Энди Тай Нгок Хинх (Andy Tai Ngoc Huynh) родился в штате Калифорния 17 февраля 1995 года. Этнический въетнамец. В 2014 году закончил колледж в Калифорнии по специальности «менеджмент».

В период с 2014 года по 2018 год Энди проходил действительную военную службу по контракту в корпусе морской пехоты США.

Пленный утверждает, что проходил службу в должности оператора тяжелой техники, работал на военном погрузчике. В процессе прохождения службы Энди было присвоено звание капрала армии США, его денежное довольствие якобы составляло 1500 долл. США.

Энди утверждает, что в последние годы службы он не нес службу с огнестрельным оружием. Однако, с его же слов он во время 3-х месячных курсов, проходил обучение работы со снайперской винтовкой M24 и пулеметом M240. Продолжительное время Энди Хинх проходил службу на базе ВМФ США на острове Окинава в Японии, где получил баротравму правого уха. Активно занимался рукопашным боем.

В 2018 году он якобы принял решение уволиться с военной службы так как его перестал устраивать внутренний распорядок несения службы в его подразделении.

После увольнения с военной службы он жил за счет пенсии и работал водителем-курьером.

Ещё с 2014 года Энди заинтересовался событиями, которые разворачивались на Украине. Он сообщает, что видел много патетических американских новостей о событиях на Майдане. В феврале-марте 2022 года он якобы под воздействием средств массовой информации США, которые сообщали о преступных действиях российских солдат в отношение мирного населения Украины, решил принять участи в конфликте на стороне Киева. Здесь он почти дословно повторяет то, что ранее говорил его напарник Александр Дрюке, также гражданин США, с которым они вместе попали в плен. Вместе с тем, подобные объяснения представляются неправдоподобными. Американцы, в целом, известны тем, что мало интересуются международной повесткой.

В этом же случае получается, что два профессиональных военных посмотрев несколько телевизионных сюжетов в феврале 2022 года вдруг принимают решения ехать воевать за независимость далекой страны, где они никогда ранее не были и с которой их ничего не связывает. Причем, они всячески демонстрируют, что денежное вознаграждение со стороны Украины не являлось для них основным мотивом. Более вероятно, что Энди, Александр и другие бывшие военнослужащие армии США были направлены в Украину одной из американских ЧВК в рамках негласного контракта с МО США или ЦРУ. В пользу этой версии говорит тот факт, что они оба прибыли на территорию Украины уже имея дорогостоящую экипировку, в частности бронежилеты, шлемы, тактические ботинки, аптечки.

Энди утверждает, что принял решение под воздействием американской пропаганды. Он якобы заполнил электронную форму на сайте посольство Украины в США с целью поступить в вооруженное формирование Украины под названием «Иностранный легион». Через непродолжительное время с ним связался англоговорящий мужчина, который представился Тимом и сказал, что является официальным представителем гуманитарной миссии от штата Алабама. Напомним, что Александр Дрюке, напарник Энди, также является уроженцем и жителем штата Алабама. Тим сообщил, что если Энди желает вступить в «Иностранный легион Украины» ему необходимо прибыть в г. Краков и связаться с представителем гуманитарной миссии Александром, которая находится на территории Литвы. Энди проинформировали, что его вступление в «Иностранный легион» будет залегендировано под деятельность гуманитарной миссии в Восточной Европе.

31 марта 2022 года Энди прибыл в г. Краков и связался с Александром. Оказалось, что Александр является священником Церкви Святого Мартина в г. Краков. Александр поселил Энди в гостинице вблизи церкви, где тот прожил 3-4 дня. Вероятно, речь идет об отели Роял, стоимость проживания от 75 долларов США в сутки. Работать по украинскому направлению Церкви Святого Мартина в Кракове активно помогает Мальтийский орден через организацию Всемирная лютеранская помощь со штаб квартирой в Балтиморе, США. Основных партнеров этой организации также является USAID, UK Foreign Commonwealth & Development Office, Bill and Melinda Gates Foundation, OSPREY Foundation и т.д.

Далее, Энди был зачислен в группу гуманитарного конвоя, состоящую из 9 человек. В составе данной группы Энди пересек границу с Украиной и прибыл в г. Львов. Один из членов группы сказал Энди поселиться в отели «Премьер» и ждать дальнейших указаний. Стоимость номера в этом отели составляет от 78 долларов США в сутки.

5 апреля Энди сообщили, что ему необходимо прибыть на военный полигон Яворово около г. Львов для вступления в Иностранный легион. По прибытия на полигон Энди оказался в группе граждан Великобритании, США, Франции и Польши. в составе примерно 30 человек. Позднее в тот же день, он был включен в тактическую группу для прохождения боевого слаживания ещё с 2-мя гражданами США и 2-мя гражданами Франции. Энди получил позывной «Хейт». На протяжении последующих 3 дней они проводили совместную боевую подготовку под руководством англоязычных инструкторов из Канады и США по боевому взаимодействию между подразделениями, перемещению на поле боя, развертыванию в боевые порядки, стрельбе.

После того, как был установлен уровень боевой подготовки иностранцев и их военные навыки, они были отправлены на другую базу «Иностранного легиона» в г. Ровно, где Энди подписал контракт на прохождение службы в Иностранном легионе. Наемникам была предложена оплата в размере 1500 евро в случае несения службы вне зоны боевых действий и 3000 евро в зоне боевых действий. На базе в Ровно Энди установил дружеские отношения ещё с 3-мя гражданами США, в том числе с Александром Дрюке (позывной «Бама»).

Энди рассказывает, что после прибытия на военную базу в Ровно с ними никто толком не занимался, наемникам выдали личное оружие, автоматы АК-74, калибра 5.45, и они были предоставлены самим себе. На протяжение нескольких дней так и не было сформировано подразделения и не был назначен командир. В связи с чем граждане США приняли решение разорвать контракт и покинуть базу.

Около месяца они, якобы, перемещались по территории Украины с целью найти достойное по их мнению военизированное подразделения для участие в боевых действиях против России. Отдельного внимание заслуживает заявление Энди, что одной из причин поиска нового подразделения являлось получить «нормальное финансирование их деятельность». То есть американцев не устраивала предложенная им компенсация со стороны украинского Иностранного легиона.

В начале июня 2022 года им удалось выйти на командира неофициального военизированного формирования Украины, который сообщил, что они подходят его подразделению, и он готов обеспечить запросы американцев. Это оказалась группа из 12 иностранных наемников под командованием офицера с русским именем, который свободно общался на украинском, русском, английском и французском языках. Вероятно, действующий или бывший военнослужащий Французского иностранного легиона. Подразделение именовало себя Task Force “Baguette”. Оно представлено в социальных сетях – https://twitter.com/TFBaguette

Американцы приняли решение подписать контракт с этим подразделением. В ночь с 6 на 7 июня они прибыли в г. Харьков где их встретили 3 мужчины, которые продемонстрировали удостоверения сотрудников СБУ. Граждан США отвезли на территорию недостроенного гражданского здания, где размещалась группа. Там их встретили гражданин Германии и гражданин Франции, который представился заместителем командира группы. На территории расположения они также познакомились с несколькими гражданами США и Франции. При этом граждане Франции сообщили, что являются действующими военнослужащими подразделений ВС Франции или Французского иностранного легиона.

7 июня Энди и прибывшим американцам было выдано личное оружие, штурмовые автоматические винтовки CZ-807 с 7-ю магазинами по 30 патронов и три коробки по 20 патронов. Вечером этого же дня Энди был проинформирован, что назначен на должность гранотометчика, а Александр Дрюке («Бама») на должность помощника гранатометчика. Энди якобы был выдан гранатомет РПГ-7 и один выстрел к нему, а Александру два выстрела к гранатомету. Энди говорит, что во время пребывания в составе Иностранного легиона в г. Ровно украинские военные обучили его как обращаться с РПГ-7. В целях тренировки он совершил 2 выстрела. Уже в составе группы «Багет» ему, якобы, также была предоставлена возможность тренироваться с этим оружием. Эта информация вызывает сомнения, так как видеоматериалы из социальных сетей свидетельствуют, что бойцы группы Багет применяли РПГ производства стран НАТО, а не советские РНГ-7. Скорее всего Энди использовал NLAW или его сходный натовский противотанковый комплекс.

8 июля командир подразделения поставил задачу выдвинуться на боевое задание на 3-х автомобилях повышенной проходимости. Группа прибыла по грунтовых дорогам на открытый участок лесистой местности. Членам группы сообщили, что началось отступление подразделений ВСУ в этой местности, а их задача прикрыть отступающих. Энди вмести с Александром заняли указанную им позицию. Наблюдая за местностью они увидели отступающих украинских солдат за которыми двигались российские БМП. Американцы получили приказ переместиться ближе к грунтовой дороге по которой военная техника противника преследовала украинцев. Через некоторое время Энди увидел траки танка, выступающие из-за насыпи. Он произвел выстрел из гранатомета, утверждает, что цель поражена не была. Далее группа, меняя позиции, отошла к месту где были оставлены машины. Там они обнаружили, только одну брошенную машину из 3-х. К этому моменту остальные наемники покинули место боя. Напарник Энди сообщает, что в тот момент машину уже досматривали российские военнослужащие. Вокруг была слышна интенсивная стрельба из стрелкового оружия и выстрелы бронетехники.

Напарники приняли решения спрятать гранатомет и оставшиеся выстрелы, после чего укрыться в складках местности и выждать окончания боя. После того как стрельба затихла они пошли в сторону откуда предполагали, что прибыли на машинах. Проплутав около 40 километров американцы вышли к населенному пункту где были взяты в плен российскими военнослужащими.

В целом вся информация известная о похождениях Энди и Александра в Украине вызывает много вопросов. Без сомнения, пленные стремятся обелить себя, представив жертвами американской пропаганды, которые не успели нанести никого ущерба ВС РФ, ДНР или ЛНР. Имеющиеся видеоматериалы демонстрируют, что к иностранные наемники не подвергались избиениям, пыткам или психологическому давлению. Они содержаться в значительно лучших условиях, чем, например, осужденные по криминальным статьям жители ДНР.

https://southfront.org/exclusive-appeal-of-andy-tai-ngoc-huynh-us-fighter-captured-in-dpr/ – оригинал на английском (по ссылке также обращение фигуранта на английском)

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