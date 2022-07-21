NBC News – невыносимая жара — погода в США приближается к температурным максимумам

Почти 200 миллионов американцев страдают от жары выше 32 °С, а 40 миллионов — выше 37 °С, пишет NBC. Особенно сложная ситуация складывается в южных штатах. По информации телеканала, сухая погода спровоцировала многочисленные пожары, которые вынуждают жителей покидать свои дома.

По США сегодня вечером проносится невыносимая жара. Температурные максимумы могут быть побиты.

МАЛЬЧИК: Я чувствую себя, как будто я на солнце.

Почти 200 миллионов человек страдают от жары выше 32 градусов по Цельсию, 40 миллионов – выше 37 градусов.

В некоторых районах США установилась чрезвычайно удушливая жара. В частях Калифорнии, Центральных равнин и Техаса зафиксирована максимальная температура от 40 до 45 градусов по Цельсию. Дети и пожилые люди особенно подвержены негативным последствиям, связанным с жарой.

АДАМ ПАЛУКА, служба экстренной медицинской помощи Талсы: Жару не осилить, если не быть к ней готовым и не воспринимать её всерьёз.

В некоторых общинах аварийно-спасательные службы перегружены обрушившимся шквалом звонков.

ЗВОНЯЩИЙ В СЛУЖБУ 911: Сейчас он действительно страдает, может быть, от теплового удара. Ему действительно плохо.

По всей территории Далласа полицейские проверяют состояние пожилых жителей, поскольку округ работает сверхурочно, чтобы предоставить кондиционеры семьям с низким доходом, установив 150 штук всего за последние две недели.

РЕПОРТЁР NBC: Как вы думаете, эти небольшие усилия помогут в итоге привести к спасению жизней?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Конечно, могут. Возможно, они не привыкли к такой жаре. Возможно, они только что переехали в Техас. Думаю, что при температуре в 42—43 градуса по Цельсию это имеет значение.

Жителей недавно попросили экономить электроэнергию, так как энергосистема штата и раньше давала сбои. Сухая жара захлёстывает открытые пространства и угрожает домам, многочисленные пожары по всему Техасу вынуждают сотни людей бежать. Тем не менее в некоторых районах тепло выбрасывает родниковую воду из-за деформации инфраструктуры, вызывая разрывы водопроводных магистралей.

ГОЛОС ВОЖАТОГО ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ: Пожалуйста, убедитесь, что у каждого в вашей группе есть бутылка с водой!

Независимо от того, проводите ли вы летний отпуск в лагере или пытаетесь освежиться на пляже у побережья, вас ждёт знойная погода.

ПОДРОСТОК: Слишком жарко, чтобы находиться на песке.

Жара продолжается, и никаких намёков на то, что в ближайшее время она может отступить.

ЛЕСТЕР, корреспондент NBC News: Сэм, ты упомянул про электросеть в Техасе. Сможет ли она удовлетворить спрос?

СЭМ, ведущий NBC News: Лестер, сейчас в Далласе 42 градуса по Цельсию. Оборудование работает исправно, индикатор доступной энергии отображается зелёным цветом. По мнению экспертов в области энергетики, проблема заключается в том, что государство полагается на электростанции, которым уже полвека, относясь к ним, как к совсем новым. В ближайшие дни, в самые жаркие недели июля и августа, небольшой сбой может стать серьёзной проблемой.

Дата выхода в эфир 20 июля 2022 года.