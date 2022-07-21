Бивол может провести новый бой в октябре

“WBA обязала Бивола провести защиту Хильберто Рамиреса, но они попросили нас рассмотреть возможность боя против Джошуа Буатси. После этого они примут решение. Бивол должен будет драться с соперником Канело”. Хирн, DAZN цитирует Хирна, сказал, что следующий бой Бивол проведет в октябре или ноябре.

Бивол провел девятую защиту своего титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA 8 мая. На арене T-Mobile в Лас-Вегасе 31-летний российский боксер победил Сауля Альвареса единогласным решением судей со счетом 115-131.

Ранее Бивол оценивал возможность боя с Бетербиевым.