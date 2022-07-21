 

Ирак в ответ на обстрел отозвал временного поверенного из Турции

21.07.2022, 2:14, Новости дня
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В связи с обстрелом турецкой артиллерией туристического объекта в Иракском Курдистане власти Ирака приняли решение отозвать временного поверенного в делах из Турции, сообщают информационные агентства.

В результате обстрела провинции Дахук погибли как минимум девять человек, еще 22 пострадали. В ряде провинций Ирака прошли акции протеста, десятки человек устроили демонстрацию перед зданием турецкого посольства и визовым центром в Багдаде, передает ТАСС со ссылкой на SHAFAQ News и Iraqi News Agency.

Совет по национальной безопасности при правительстве Ирака провел в среду вечером экстренное совещание. Было решено вызвать временного поверенного в делах из Анкары для консультаций и не направлять в Турцию нового главу дипломатического представительства. МИД Ирака должен подготовить досье о нарушениях суверенитета страны Турцией, подать жалобу в СБ ООН и выразить протест послу Турции в Багдаде.

Объединенному оперативному командованию Ирака поручено принять меры для обороны государства, координироваться с правительством Иракского Курдистана по вопросам безопасности, потребовать от Турции вывести ее вооруженные силы с территории Ирака и принести официальные извинения за обстрел туробъекта.

Напомним, Иракский Курдистан подвергается атакам Турции. Турция заявляет, что проводит операции против Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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