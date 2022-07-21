Видео: Изгнание американцев и раздел Сирии
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«Исторический саммит, за которым следил весь мир». Так турецкая пресса описывает встречу президентов России, Ирана и Турции, на которой стороны согласились, что американцам в Сирии места больше нет. Другой важный вопрос – поставки иранских беспилотников для целей спецоперации ВС РФ. До чего в итоге удалось договориться?
Теги:
США
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Иран
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Украина
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Ближний Восток
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Турция
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Сирия
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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