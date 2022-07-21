 

Видео: Изгнание американцев и раздел Сирии

21.07.2022, 2:14, Новости дня
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«Исторический саммит, за которым следил весь мир». Так турецкая пресса описывает встречу президентов России, Ирана и Турции, на которой стороны согласились, что американцам в Сирии места больше нет. Другой важный вопрос – поставки иранских беспилотников для целей спецоперации ВС РФ. До чего в итоге удалось договориться?

Теги: 

США
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Иран
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Украина
,
Ближний Восток
,
Турция
,
Сирия
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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