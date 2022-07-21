Видео: Изгнание американцев и раздел Сирии

«Исторический саммит, за которым следил весь мир». Так турецкая пресса описывает встречу президентов России, Ирана и Турции, на которой стороны согласились, что американцам в Сирии места больше нет. Другой важный вопрос – поставки иранских беспилотников для целей спецоперации ВС РФ. До чего в итоге удалось договориться?

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Дмитрий Бавырин

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