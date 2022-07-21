Зеленский обсудил с главами МИД Австрии и Чехии усиление давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился в Киеве с главами МИД Австрии и Чехии Александером Шалленбергом и Яном Липавским, они обсудили усиление давления на Россию.

Также обсуждалась «дополнительная поддержка для Украины». Зеленский поблагодарил Австрию и Чехию «за уже оказанную помощь и очертил, какие потребности есть на ближайшее время». В частности, Зеленский выразил благодарность за поддержку решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.

Напомним, главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев с необъявленным визитом. Шалленберг и Липавский встретились с представителями украинских властей, а также посетили аэродром в Гостомеле, где посмотрели на обломки крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия».

Глава МИД Словакии Иван Корчок заболел коронавирусом, пишет «Коммерсант».

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