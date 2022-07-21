 

Зеленский обсудил с главами МИД Австрии и Чехии усиление давления на Россию

21.07.2022, 2:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился в Киеве с главами МИД Австрии и Чехии Александером Шалленбергом и Яном Липавским, они обсудили усиление давления на Россию.

Также обсуждалась «дополнительная поддержка для Украины». Зеленский поблагодарил Австрию и Чехию «за уже оказанную помощь и очертил, какие потребности есть на ближайшее время». В частности, Зеленский выразил благодарность за поддержку решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.

Напомним, главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев с необъявленным визитом. Шалленберг и Липавский встретились с представителями украинских властей, а также посетили аэродром в Гостомеле, где посмотрели на обломки крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия».

Глава МИД Словакии Иван Корчок заболел коронавирусом, пишет «Коммерсант».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.22 / Эксперт оценил основания для оптимизма в отношениях между Россией и Центральной Азией

31.08.20 / В Хабаровске началась подготовка к отопительному сезону

21.07.21 / В ФРГ назвали «подарком Меркель Путину» соглашение с США по «Северному потоку – 2»

29.07.21 / На дне Марианской впадины обнаружены необычно большие вирусы

10.04.21 / Мошенники начали продавать поддельные AirPods

26.07.21 / Минздрав одобрил исследование комбинации «Спутника лайт» с AstraZeneca

28.01.21 / В Нидерландах мама забрала сына с акции протеста, увидев сына в прямом эфире ТВ

28.05.21 / “Фигурка – бомба, мужа тоже надо тренировать!”, “Что-то плюнул на себя”. Подольская показала свежие фото с Пресняковым

14.11.20 / 24 канал – в Раде предложили наказывать украинские СМИ за «отрицание российской агрессии»

18.11.21 / Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы – врач

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика