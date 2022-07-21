Fox News – «Двойной стандарт» — 69-летняя сторонница Трампа сядет в тюрьму за вход в Капитолий, а известный комик отделается испугом

69-летнюю Пэм Хемпхилл, страдающую раком груди, вашингтонский суд приговорил к 60 дням тюрьмы за вход в Капитолий 6 января 2021 года. Как пишет Fox News, в то же самое время с продюсерской группы Стивена Колбера, незаконно проникнувшей на территорию Капитолия в июне, сняты все обвинения. Причина в том, что Колбер — байденовский пропагандист, а Хемпхилл голосовала за Трампа, резюмирует телеведущий Такер Карлсон.

Всего несколько дней назад — может быть, вы не слышали — Ройс Ламберт, федеральный судья в Вашингтоне, занимающий эту должность уже давно, приговорил 69-летнюю бабушку из Айдахо к 60 дням тюрьмы. Пожилую женщину зовут Пэм Хемпхилл, она борется с раком груди.

Чем же она заслужила тюрьму? Она не насильник, не нелегальный мигрант, с ней всё должно было быть в порядке… Нет! Её преступление, по словам федерального прокурора в Вашингтоне, заключалось в том, что она, цитирую, «прошествовала в здание Капитолия 6 января».

То есть она ходила по зданию без разрешения. И теперь её сажают в тюрьму. Раковую больную, почти 70-летнюю. Это невозможно подать в выгодном свете. Это совершенно возмутительно. Пэм Хемпхилл ни для кого не представляет угрозы.

Зачитывая приговор, судья Ламберт признал, что хотел, чтобы эта пожилая женщина послужила примером. Почему? Потому что он досадовал, что подсудимый по другому делу позволил себе заявления, от которых, цитирую, «мне было неловко». Это действительно имело место! И по этой причине — оттого что кто-то другой поставил его в неловкое положение — Ламберт решил отыграться на пожилой женщине. И это жутко. Это не правосудие, а его противоположность.

Дальше — хуже. В то же самое время, когда пожилую раковую больную приговаривали к тюрьме, та же самая федеральная прокуратура в Вашингтоне объявила, что снимает обвинения с девяти членов продюсерской группы (комика и телеведущего. — ИноТВ) Стивена Колбера.

Вечером в четверг 16 июня полиция Капитолия поймала эту группу продюсеров, незаконно проникнувших в офисное здание Лонгуорта. Мы сообщали вам, когда это произошло. Итак, они разгуливали по комплексу Капитолия без разрешения. «Шествовали»! Это преступление!

Полиция Капитолия предупредила продюсеров Кольбера, что они находятся на закрытой территории, но они проигнорировали полицейское предупреждение. И они всё равно вернулись — с помощью нескольких членов конгресса, включая Адама Шиффа и Джейка Окинклосса.

Но на днях федеральный прокурор округа Колумбия, назначенец Байдена по имени Мэтью Грейвз, заявил, что они свободны, никаких обвинений им предъявлено не будет.

Итак, вот новые правила: если вы пропагандист режима, вы можете делать всё что захотите. Можете незаконно проникать на территорию Капитолия, прокуроры Джо Байдена не предъявят вам обвинений. Но если вы престарелый раковый больной и голосуете не за того, за кого надо, вы сядете в тюрьму. Два стандарта — одна система правосудия. Это коррупция.

Дата выхода в эфир 19 июля 2022 года.