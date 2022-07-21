 

США озвучили отношение к «Северному потоку – 1»

21.07.2022, 1:30, Новости дня
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США считают газопровод «Северный поток – 1» фактором энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайса спросили, считает ли Госдеп, что «Северный поток – 1» поможет восполнить запасы Европы. Прайс заявил, что газопровод «был бы важным элементом этого». «Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что Газпром будет выполнять существующие контракты», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил Прайс, в краткосрочной перспективе «возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость», пока Европа не снизит зависимость от РФ в данной сфере.

Напомним, немецкий газотранспортный оператор Gascade полагает, что поставки газа по «Северному потоку – 1» в скором времени вырастут до 40% от максимума. Поставки российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 1» должны возобновиться в четверг после десятидневной остановки на плановые профилактические работы, которые включали в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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