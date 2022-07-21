Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»

Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».

Кроме того, Бернс считает, что отстранение в Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно». «Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.

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