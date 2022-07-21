США посоветовали Ирану не продавать России беспилотники

Возможная продажа Ираном беспилотников РФ – «это по-настоящему плохая идея», США «советовали бы Ирану этого не делать», сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли добавил, что, по его мнению, такой шаг «не будет мудрым поступком», передает ТАСС.

Как сообщил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, «было поразительно услышать то, что верховный лидер» Ирана Али Хаменеи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, «по сути, совершенно недвусмысленно одобрил» российскую спецоперацию на Украине.

По его словам, «это особенно поразительно, потому что Иран все это время пытался сохранить видимость нейтральности», но «теперь ясно, что это было совершенно неискренне». Прайс утверждает, что Иран присоединился «к небольшой группе стран, которые создавали видимость нейтральности лишь для того, чтобы в итоге поддержать президента Путина» и спецоперацию.

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