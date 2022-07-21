Роспотребнадзор принял меры по пресечению завоза и распространения чумы в России
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Роспотребнадзор принял меры по пресечению распространения и завоза чумы в Россию, пишет пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. В заявлении говорится, что принимаются все необходимые меры для устранения риска распространения и завоза заболевания.
Во вторник Синьхуа сообщило, что в Иньчуане, районе Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая, был обнаружен случай заболевания бубонной чумой.
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