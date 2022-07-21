Роспотребнадзор принял меры по пресечению завоза и распространения чумы в России

Роспотребнадзор принял меры по пресечению распространения и завоза чумы в Россию, пишет пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. В заявлении говорится, что принимаются все необходимые меры для устранения риска распространения и завоза заболевания.

Во вторник Синьхуа сообщило, что в Иньчуане, районе Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая, был обнаружен случай заболевания бубонной чумой.