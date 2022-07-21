 

Торговая организация Южной Америки отказалась от диалога с Зеленским

21.07.2022, 0:10, Новости дня
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР в Парагвае, сообщил замглавы МИД Парагвая Рауль Кано.

Кано пояснил, что МЕРКОСУР «принимает свои решения на основе консенсуса». По словам Кано, в отношении выступления Зеленского «консенсуса не было». МЕРКОСУР уже сообщил Киеву, что «для диалога с Зеленским нет условий», передает РИА «Новости».

Саммит проходит в парагвайском городе Луке 20–21 июля. 6 июля Зеленский провел первый в истории украинско-парагвайских отношений разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом. МИД Парагвая сообщил, что Зеленский искал возможности выступить перед МЕРКОСУР.

Напомним, МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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