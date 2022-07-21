 

Украина собралась использовать для экспорта зерна три порта

21.07.2022, 0:10, Новости дня
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Экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск» – сообщил член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров.

Умеров рассчитывает, что в дальнейшем число используемых для экспорта зерна портов увеличится. По его словам, необходимо придерживаться рекомендаций военных, передает ТАСС со ссылкой на «Громадське».

«Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда», – сообщил он, добавив, что зерно «будут продавать всем», все «суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить» в украинские порты. 

За соблюдением правил безопасности будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле. При этом Умеров заявил: «Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН».

По его совам, «по этим коридорам разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет», только «мониторинговая группа будет работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения».

Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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