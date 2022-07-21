 

Страны ЕС согласились выделить 500 млн евро для ВСУ

21.07.2022, 0:10, Новости дня
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Члены Евросоюза согласились мобилизовать пятый транш военной помощи Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель сообщил, что речь идет о «500 млн евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины». По его словам, ЕС «остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», передает РИА «Новости».

Напомним, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 млрд евро. Боррель призвал европейцев проявить «стратегическое терпение» в связи с введенными Евросоюзом санкциями против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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