Страны ЕС согласились выделить 500 млн евро для ВСУ

Члены Евросоюза согласились мобилизовать пятый транш военной помощи Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель сообщил, что речь идет о «500 млн евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины». По его словам, ЕС «остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», передает РИА «Новости».

Напомним, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 млрд евро. Боррель призвал европейцев проявить «стратегическое терпение» в связи с введенными Евросоюзом санкциями против России.

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