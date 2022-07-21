Мнение: Европейский путь для России

Современный Запад вызывает у стороннего наблюдателя резкое отторжение. Термин «европейские ценности» мы воспринимаем как сарказм, так как под этими ценностями обычно подразумевают патологический блуд, лёгкую наркоманию и висельный мазохизм.

Но если мы вспомним Запад времён Брежнева (с 1964 до 1982), мы обнаружим, что нашим соперникам удалось тогда выстроить весьма привлекательное общество — чистое, сытое, благополучное. Общество, которое стало для остальной планеты примером для подражания и мечтой.

Кстати, у нас ведь тоже есть «русская мечта». Периодически я общаюсь по работе с портнихой, приехавшей в Петербург из Таджикистана. Она держит крошечную швейную мастерскую на два стола. Её муж занимается строительством, возглавляет бригаду отделочников. Русский язык у них абсолютно чистый, и если бы не восточная внешность, я бы в жизни не догадался, что они родились за пределами нашего города. Квартира своя — не знаю уж, в ипотеку куплена или нет. Недавно семья увеличилась третьим ребёнком.

Вот это — типичная русская мечта для жителей республик бСССР. Не для всех, конечно же, так как очень многие предпочитают заработать в России денег и вернуться домой богачами, но для тех, кому нравится русская культура и русский образ жизни.

Так вот. Если Россия возьмёт лучшее из старой Европы, из Европы-которую-мы-потеряли, если Россия добавит к европейской обстоятельности американскую предприимчивость, то русская мечта засияет в современном безумном мире столь ярко, что воодушевит всех: даже отечественных диванных нытиков, которые вот уже 30 лет требуют от властей выдать им национальную идею прямо на блюдечке.

Собственно, нам и делать-то придётся немного, всё основное уже сделано. Большая часть реформ сведётся к запретам токсичных практик, которые за несколько десятилетий превратили Запад в агонизирующую антиутопию. Перечислю основное.

1. Задвинуть чуму содомии на дальнюю периферию информационного поля. Взрослые люди пусть делают, что хотят, но за закрытыми дверями своих квартир или своих клубов. Без парадов, без рекламы своего образа жизни на плакатах магазинов, без лекций в школах и вузов. Клуб? Пожалуйста, но без рекламы, без вывески, в нежилом доме и с входом строго по паспорту, 18+. Сайт в интернете? Пожалуйста, но с нейтральным названием. На главной странице — форма с логином и паролем. Телевизор? Верка Сердючка и Бабс Баберлей — да. Сёстры Вачовски — нет.

Пришёл к психологу? Получи бесплатную помощь в полном объёме, но не в направлении «как мир к тебе жесток, ложись под нож хирурга», а в направлении «как справиться со своими демонами и, если получится, переключить внимание на противоположный пол».

2. Вернуть традиционные семейные ценности со старых американских плакатов. Муж, жена, дети, собака, барбекю. Вернуть не силой, разумеется, — запрет абортов варварство, — а пропагандой. К примеру, обязать показывать в рекламе зубной пасты полные семьи с четырьмя-шестью детьми как образец жизненного успеха и как норму. Аналогичные требование предъявлять и к фильмам, и к телепередачам, и к компьютерным играм, которые в плане культурного влияния очень сильны. Дому-2 и тому подобным свальным шоу есть место только в арт-хаусе для вырожденцев. Нормальный герой должен быть сильным и подчёркнуто гетеросексуальным, причём скорее как Штрилиц, нежели как Джеймс Бонд. Пример можно брать с китайцев, они недавно ввели целый набор правил вот в этом духе.

Радикальный феминизм следует запретить как деструктивную секту. Именно радикальный — против умеренного феминизма я ничего не имею. Если девушка хочет работать сварщиком, это нормально: мы живём в свободной стране. Если девушка хочет работать пожарным, это тоже нормально: лишь бы сдала без скидок нормативы по поднятию тяжестей. Но если коллега откроет перед девушкой дверь в заводскую столовую, на него всё же не следует писать донос.

3. Свернуть, десакрализировать велодорожки и прочую зелёную ересь типа солнечных панелей, ветряков, биотоплива и пакетов для газа под хвостами у коров. Велодорожки хороши в парках, солнечные панели — в труднодоступных местах, куда дорого подвозить солярку. Тут будет достаточно убрать фанатизм, заменить экобесие на умеренную бережливость и разумную заботу о природе. Заставлять людей сортировать мусор по семи вёдрам? Нет. Законодательно запретить вредную упаковку? Да. Пропагандировать по телевизору отказ от излишнего потребления? Тоже да.

Первой, кстати, я бы запретил рекламу шоколадных батончиков — «ты не ты, когда голоден», «расправься с голодом играючи». Голод — наш друг. Абсолютно нормально сначала дождаться голода, и только потом уже что-нибудь съесть. Если потреблять в три горла, легко заработать комплекцию американца.

4. Никакого диверсити, никакого БЛМ, никаких квот быть не должно. В лаборатории работают 23 белых мужчины и две белых женщины? Это норма, не на что смотреть здесь. Хотите диверсити, езжайте в Париж, в район Гар-дю. Вам там насуют диверсити полный рюкзачок, устанете благодарить.

Меритократия, отбор лучших — вот правильная политика. В оркестре должен играть не русский и не еврей, а тот, кто лучше играет на скрипке. Будет он при этом русским, евреем или итало-швейцарцем — вопрос строго неуместный.

5. Никакого подписочного рабства, никаких этих рептилоидных «в 2030 у вас ничего не будет, и вы будете счастливы». Быть обеспеченным человеком, иметь в собственности как минимум квартиру — норма. Брать в аренду мобильник, телевизор и модные кроссовки — не норма.

Аренда хороша, когда вам надо продырявить бетонную стену, и вы берёте на один день установку алмазного бурения. Если вы пользуетесь чем-то каждый день, это должна быть ваша собственная вещь.

6. Социальные лифты должны работать, причём по многим направлениям и без стеклянных потолков. От рабочего до директора завода, от лейтенанта до генерала, от продавца на рынке до владельца торгового центра. При этом, повторюсь, нужна меритократия, безо всякого блата и безо всяких квот. Отбор должен поднимать наверх не тех, кто имеет правильную национальность и ориентацию, как в США, а тех, кто лучше справляется со своим задачами. Лучше работает, проще говоря.

Идея в том, чтобы каждый школьник к выпуску хорошо понимал — перед ним открыты все дороги, и если он будет вкалывать, он почти с гарантией получит свою русскую мечту: просторную квартиру, семью, достаток.

7. Миграция из культурно-далёких стран — негодный способ решения демографической проблемы. Чтобы стать гражданином России, нужно пройти отбор — сдать экзамен по русскому языку, предъявить ценную профессию или капитал. Идея в том, чтобы иммигранты обеспечивали себя сами (раз), органично вписывались в нашу культуру (два) и были в среднем законопослушны (три). Инженер по разработке процессоров из Тайваня? Добро пожаловать. Житель Украины? Добро пожаловать. Разнорабочий из Сомали, бывший боевик? Извините, сначала вам следует убедительно доказать, что у России не будет проблем с вашей интеграцией в общество.

8. Духовность. Недавно учёные очередной раз доказали, что духовность связана с большей продолжительностью жизни (ссылка). Оно и понятно — верующие люди в среднем счастливее, благополучнее, порядочнее. Нынешняя деградация Запада связана по большей части именно с борьбой против духовности в любых её проявлениях, в замене принципа «ты должен» на принцип «наслаждайся».

Результаты на табло. Никакого наслаждения не получается — все эти драгквины и прочие трансформеры настолько несчастны, что могли бы вызвать жалость у чернокожих рабов Джорджа Вашингтона. Напротив, условные амиши, добровольно соблюдающие длинный перечень строгих ограничений, вполне довольны собой. Это две крайности, однако глядя на Запад или, если угодно, на Российскую Империю, мы можем вычислить очевидный оптимум: спокойная светская жизнь, сдержанные развлечения, по воскресеньям — поход в церковь со всей семьёй.

Итак, восемь пунктов. Как вы можете заметить, некоторые из них можно уже вычёркивать, как выполненные — к примеру, социальные лифты в России работают очень хорошо. В будущем, надеюсь, выполним и остальные части плана, так как пока что мы движемся в правильном направлении.

Россия до последнего времени тесно соприкасалась с Западом, к нам постепенно проникал иностранный яд: гибельная ESG-повесточка, например. К счастью для нас, в феврале США перешли к активной фазе прокси-войны против России. Пособникам США стало гораздо сложнее продвигать свои идеи: их вышки ненависти частично закрыты, частично забанены, а их попытки раскрыть пошире окна Овертона быстро пресекаются ударами линейки по пальцам. Теперь у нас есть надежда, что здравый смысл возобладает над иррациональной любовью к потёртым американским джинсам. Собственно, больше нам ничего и не нужно, одного здравого смысла вполне достаточно. Известная реплика Петра Столыпина по-прежнему верна: «дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии».