 

Мнение: Не брать – забота для самца

20.07.2022, 23:20, Разное
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Таймкоды
1:00 История для затравки – «Давать ли на первом свидании». Парадоксальный взгляд знаменитого биолога и генетика Ричарда Докинза. «Не брать!» – забота для самца?!
12.30 Есть ли смысл заниматься социализацией человека, который не хочет социализации. В более общем плане – когда надо помогать человеку, который не обращается за помощью к вам.
18:00 О наглости обсуждать вопросы, по которым ты не владеешь всей полнотой информации. Специфика гуманитарного мышления – способность мыслить в условиях неполноты данных. Что имел в виду Сократ, говоря «Я знаю, что я ничего не знаю».
22:00 Знаменитый лингвист и философ Витгенштейн: «Какая связь между словом «стол» и конкретным столом». «Самое странное, что люди пользуются словами и при этом понимают друг друга».
28:20 Можно ли назвать жизнь полноценной без друзей и знакомых? Кто такие интроверты и экстраверты.
35:30 Бывают ли «эмоциональные силачи» и «эмоциональные слабаки». Как нарастить «эмоциональную мышцу»
37:30 О несчастных богачах и счастливых бедняках. Отношение к смерти. Эпикур и эпикурейство
44:30 Об ответственности родителей. «Психологические травмы» на всю жизнь.
45:20 Почему люди агрессивны, когда затрагивают их убеждения. Рискованные опыты Владимира Соловьева и Александра Гордона, когда телевидение еще было свободным.
56:00 Психотип «Ригидного» – люди, которые не меняют своих убеждений даже в шутку
59:40 Гибкость в убеждениях. Гибкость в эмоциях. Гибкость воли.
1:02:40 Первое правило общения – как у Гиппократа: не навреди!
1:04:40 О Путине
1:06:50 Как научить ближнего «Смотреть шире»
1:11:20 Был ли Набоков педофилом? Насколько авторы отражаются в своих произведениях
1:15:40 Что такое сублимация
1:17:50 «Все, что человек делает – это проекция его личности».
1:19:00 «Корпоративный человек» – человек без личности. Суть корпоративных правил – изгнать личность из рабочего поведения
1:21:00 Марина и Сергей Дьяченко – пара украинских фантастов
1:24:30 «Фрейдизм для народа». О книге Зощенко «Перед заходом солнца»
1:28:30 «Как не сойти с ума, если пандемия бесконечна?» Человек и ковид. Можно наступать на права, но нельзя наступать на потребности
1:32:40 О Льюисе Керолле. Как строгое антисексуальное воспитание порождает педофилию.
1:36:30 Есть ли душа? Что об этом говорит наука. 50 лет изучения мозга – пока всё впустую.
1:40:10 Теория затухания НТР.
1:42:50 «А так-то я уже 20 лет импотент». Об английском актере, игравшем Макбета.
КОНЕЦ.

Источник: Размышления вольного социолога



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