Мнение: Не брать – забота для самца

Таймкоды

1:00 История для затравки – «Давать ли на первом свидании». Парадоксальный взгляд знаменитого биолога и генетика Ричарда Докинза. «Не брать!» – забота для самца?!

12.30 Есть ли смысл заниматься социализацией человека, который не хочет социализации. В более общем плане – когда надо помогать человеку, который не обращается за помощью к вам.

18:00 О наглости обсуждать вопросы, по которым ты не владеешь всей полнотой информации. Специфика гуманитарного мышления – способность мыслить в условиях неполноты данных. Что имел в виду Сократ, говоря «Я знаю, что я ничего не знаю».

22:00 Знаменитый лингвист и философ Витгенштейн: «Какая связь между словом «стол» и конкретным столом». «Самое странное, что люди пользуются словами и при этом понимают друг друга».

28:20 Можно ли назвать жизнь полноценной без друзей и знакомых? Кто такие интроверты и экстраверты.

35:30 Бывают ли «эмоциональные силачи» и «эмоциональные слабаки». Как нарастить «эмоциональную мышцу»

37:30 О несчастных богачах и счастливых бедняках. Отношение к смерти. Эпикур и эпикурейство

44:30 Об ответственности родителей. «Психологические травмы» на всю жизнь.

45:20 Почему люди агрессивны, когда затрагивают их убеждения. Рискованные опыты Владимира Соловьева и Александра Гордона, когда телевидение еще было свободным.

56:00 Психотип «Ригидного» – люди, которые не меняют своих убеждений даже в шутку

59:40 Гибкость в убеждениях. Гибкость в эмоциях. Гибкость воли.

1:02:40 Первое правило общения – как у Гиппократа: не навреди!

1:04:40 О Путине

1:06:50 Как научить ближнего «Смотреть шире»

1:11:20 Был ли Набоков педофилом? Насколько авторы отражаются в своих произведениях

1:15:40 Что такое сублимация

1:17:50 «Все, что человек делает – это проекция его личности».

1:19:00 «Корпоративный человек» – человек без личности. Суть корпоративных правил – изгнать личность из рабочего поведения

1:21:00 Марина и Сергей Дьяченко – пара украинских фантастов

1:24:30 «Фрейдизм для народа». О книге Зощенко «Перед заходом солнца»

1:28:30 «Как не сойти с ума, если пандемия бесконечна?» Человек и ковид. Можно наступать на права, но нельзя наступать на потребности

1:32:40 О Льюисе Керолле. Как строгое антисексуальное воспитание порождает педофилию.

1:36:30 Есть ли душа? Что об этом говорит наука. 50 лет изучения мозга – пока всё впустую.

1:40:10 Теория затухания НТР.

1:42:50 «А так-то я уже 20 лет импотент». Об английском актере, игравшем Макбета.

КОНЕЦ.