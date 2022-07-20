 

Мнение: Внутренняя облицовка отвалилась

20.07.2022, 23:15, Разное
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Внутренняя облицовка отвалилась

«Газпром» в конце июля остановит еще один агрегат на компрессорной станции «Портовая» для ремонта, поэтому если в Россию не вернут турбину для «Северного потока», прокачка по нему еще вдвое сократится, сообщил президент
«Газпром» в конце июля остановит еще один агрегат на компрессорной станции «Портовая» для ремонта, заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.
Если из Канады не вернут отремонтированную турбину для «Северного потока», прокачка по этому газопроводу сократится еще до 30 млн куб. м газа в сутки, предупредил он.
«А где мы возьмем отремонтированную? Совершенно непонятно. И еще одна машина уже вышла из строя, потому что там какая-то внутренняя облицовка отвалилась, что Siemens подтвердил», — сказал Путин.

https://www.rbc.ru/politics/20/07/2022/62d722329a7947236a0cb62e – цинк

Запуск "Северного потока – 2" является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"У нас существует еще один готовый маршрут – это "Северный поток – 2". Его можно запустить <…>", – сказал Путин, говоря о путях решения энергокризиса в Европе.
При этом российский лидер отметил, что с данным маршрутом теперь "есть проблемы". "Месяца полтора – два назад мы в разговоре с канцлером [ФРГ Олафом Шольцем] эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, сказал, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе", – рассказал Путин. По его словам, канцлер ФРГ ответил, что есть "вопросы поважнее", сейчас "не к месту" этим заниматься.

"Ну, я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки. И "Газпром" <…> это уже сделал, поэтому если мы даже завтра запустим "Северный поток – 2", это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть [от потенциального годового объема]", – подчеркнул глава российского государства.

Упомянув о трудностях из-за решений европейских стран на действующих маршрутах поставок газа РФ в Европу, Путин обратил внимание, что "Газпром" выполнял, выполняет и "будет в полном объеме выполнять свои обязательства, если, конечно, это кому-то нужно". "Если они (Европа) сами все своими руками закрывают, а потом ищут виноватых – это было бы смешно, если бы не было так грустно"

https://tass.ru/ekonomika/15259297 – цинк

В общем, держат руку на кране и безнаказанно заполнять хранилище газа на зиму у ЕС не получится.
Все это происходит на фоне призывов к гражданам "прикрутить" уже в июле (!) и анонсов остановки промышленных производств, падения ВВП и холодных квартир на зиму.
Соответственно, населению ЕС придется объяснять, почему не хватает газа и объяснение "А там внуренняя облицовка отвалилась" вряд ли будет позитивно воспринято.

Источник: Colonel Cassad



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