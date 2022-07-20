 

Роды в кругу семьи – Личное мнение

20.07.2022, 23:10, Разное
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Роды Регины Тодоренко, оказывается, прошли не только в поедании пиццы, но и в кругу кругу семьи, включая их с Топаловым трёхлетнего сына.


Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядышком со мной муж и сын в ожидании нового человека.

Визуализацию, говорит, в голове держала. А по мне — так ссаный синтепон она там держала, а не визуализацию.

Зачем на родах сдался муж и уж, тем более, ребёнок! Что им там делать?

Ну, ладно неумный муж, который попёрся смотреть, как из относительно маленького отверстия, куда он иногда тыкает писей, вылезает туловище целого человека.

Подумаешь: станет поменьше тыкать в это отверстие. Делов-то!

Но зачем мальчику-то смотреть, как его тело мамы сначала корчится в схватках, а потом выталкивает из себя его брата? Это, вообще, что?

Впрочем, сыну, по признанию самой Тодоренко, смотреть на маму в схватках понравилось.

Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а ещё буду надуваться и сдуваться как огромный шар. На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнороды. Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик.

Ну, дай Б-г, если нравилось, хотя всё равно ничего хорошего в этом не вижу.

Можно, конечно, превратить самый интимный процесс в жизни женщины в семейный праздник. Давайте на роды теперь всех звать: родных, друзей, друзей друзей, соседей, маникюршу.

Пусть свёкр придёт. Пусть друзей-рыбаков с собой прихватит. Не, ну, а чо? Посидят, выпьют по стопочке, пиццей, которую не доела роженица, закусят, глядя, как она там корячится. Обсудят процесс. Может, посоветуют чего.

Шутки шутками, но все эти семейные роды — дичь, как мне кажется, полная. Рожать нужно в окружении врачей и акушерок, а не мужа, сына, свата и брата.

Я так считаю. А вы? Почему?

Кто присутствовал на ваших родах? Как они прошли?

Источник: Лена Миро



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