В больницы ДНР доставили гумпомощь из России

В рамках акции «От сердца к сердцу» представители рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой доставили в учреждения здравоохранения и соцсферы ДНР свыше 6 тонн адресной гуманитарной помощи, информирует пресс-служба омбудсмена ДНР.

Гуманитарный груз собран согласно списку актуальных потребностей, который был сформирован при содействии омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. В акции приняли участие Фонд поддержки и помощи детям имени Примакова, фонд «Планета», фонд «Возрождение и надежда». В ДНР привезли технические средства реабилитации, одежду, подушки, одеяла, матрацы, продукты питания, бытовую химию, средства гигиены и т. д., сообщается на сайте уполномоченного по правам человека вДНР.

Помощь передана пациентам Республиканского травматологического центра и Республиканской детской клинической больницы в Донецке, Клинической Рудничной больницы в Макеевке, а также гражданам, проживающим в пункте временного размещения в Шахтерске. В рамках визита в ДНР представители омбудсмена РФ также планируют посетить Мариуполь, где ознакомятся с социально-гуманитарной ситуацией в городе.

Старт миссии был дан 18 июля у скульптурной композиции авторства Зураба Церетели «Справедливость и милосердие», расположенного на территории Дома прав человека в Москве. Как подчеркнула Москалькова, сейчас правозащитники считают приоритетом оказывать поддержку своим братьям и сестрам – жителям Донбасса.

В июле сводный отряд медиков и более 40 тонн гумпомощи, подготовленной правительством Тульской области и региональным отделением «Единой России», прибыли в Мариуполь по поручению губернатора Алексея Дюмина. Также ЕР установила телемедицинское оборудование в партийном медцентре в Мариуполе.

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