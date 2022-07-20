Определились победители финала «Большой перемены»

В Международном детском центре «Артек» состоялась торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Победителями финала стали 300 школьников 5–7 классов и 58 участников международного трека.

Церемонию открыл парад победителей «Большой перемены», чьи имена под аплодисменты прозвучали со сцены. Школьников поздравили первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель генедиректора РЖД Дмитрий Пегов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Видеопоздравление для школьников направила заместитель гендиректора по персоналу Росатома Татьяна Терентьева, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы всех вас поздравляем с победой, ведь то, что вы в финале, здесь, в «Артеке», из нескольких миллионов участников конкурса «Большая перемена» – это уже невероятная победа. И я хочу сказать, что для вас действительно не существует границ, как это поется в гимне «Большой перемены», потому что в этом году к команде «Большой перемены» присоединились впервые ребята из Донбасса. Более того, в этом году «Большая перемена» стала международной, и к нам присоединились ребята из 34 стран мира», – сказал Кириенко.

Он заявил: «Ребята, знаете, эта церемония хоть и посвящена закрытию конкурса, но для вас это, скорее, «Церемония открытия», потому что для вас все только начинается. «Большая перемена» открывает настоящие таланты. Все участники финала получают в качестве приза путешествие. 300 победителей едут на поезде из Санкт-Петербурга во Владивосток, но и каждый из участников финала получает возможность совершить путешествие по нашей прекрасной и огромной стране».

«Но это не все: вы уезжаете отсюда с новыми друзьями, уезжаете с единомышленниками, с новыми проектами, новыми мечтами. У вас все впереди, ребята, потому что сейчас время возможностей, потому что сейчас время России, потому что сейчас наступает ваше время. Успехов вам и удачи!» – сообщил Кириенко.

Финал «Большой перемены» для учеников 5–7 классов и иностранцев проходил с 17 по 20 июля. В рамках решающих испытаний ребята решали кейсы, объединившись в команды по 10 человек. Школьники придумывали собственные миры, а иностранцы разрабатывали туристические маршруты по России. Эксперты оценивали компетенции участников – логическое мышление, креативность, умение работать в команде, навыки коммуникации и сотрудничества.

Победителями стали 300 учеников, 88 из них повторно. Наибольшее число победителей в этой возрастной категории – из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Нижегородской областей. 21% победителей выбрали вызов «Помни!», 18% – «Познавай Россию!», 12% – «Расскажи о главном!» В международном треке победителями стали 58 школьников, 22 из них – ребята из ДНР, девять приехали из Казахстана, пять – из Молдавии.

Все победители международного трека получат возможность бесплатно пройти обучение в ведущих российских вузах. Победители среди школьников отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах России, где посетят культурные достопримечательности, рассказал Пегов.

Также победителей конкурса поздравил Артюхов: «Ребята, вы большие молодцы – молодые, талантливые! У вас впереди огромное будущее. Знаете, сегодня, когда я общался с финалистами «Большой перемены», я увидел, как сильно вы хотите познать нашу большую, любимую родину».

«Замечательно, что уже есть такие подарки, возможности, как поездка от Санкт-Петербурга до Владивостока. Но мы решили, что обязательно вам нужно показать и наш Север, нашу Арктику. Прошлогодние победители «Большой перемены» впервые в жизни оказались на ледоколе, летали на вертолетах. Хочу, чтобы у вас была такая же возможность, причем мы сделаем все, чтобы вы все смогли принять участие: как победители, так и финалисты. Ребята, дерзайте! У вас обязательно все получится», – сказал он.

Терентьева отметила, что участники «не просто прошли все этапы конкурса», а «стали частью дружной команды, объединяющей тысячи талантливых ребят по всей стране». Она заявила: «Благодаря таким проектам, как «Большая перемена», вы можете уже сейчас познакомиться со множеством отраслей, десятками профессий, попробовать себя в качестве специалиста по самым разным направлениям и найти дело по душе, работу своей мечты».

Терентьева пожелала молодым людям не бояться мечтать и предложила погрузиться в мир производственных задач и инженерных решений госкорпорации, объявив розыгрыш приглашений на участие в профильных сменах Росатома в одном из атомных городов в 2022–2023 годах.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Росмолодежь, АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования. Партнеры конкурса – Сбербанк, VK, Росатом, РЖД, Роскосмос. Официальным партнером международного трека Россотрудничество.

В среду президент Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» согласился возглавить наблюдательный совет одноименного российского движения. «Предложение с удовольствием принимаю. Надеюсь, что наше общение с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», – сказал президент.

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