Россия пригрозила остановить поставки нефти

Если ограничения на цену нефти, которые обсуждают страны G7, вступят в силу, и стоимость нефти окажется ниже затрат на добычу, Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Как сообщил Новак, если «эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти», то Россия, «естественно, не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки». «Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

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