Мнение: Импорт гвоздей, самое дорогое лекарство и успехи импортозамещения

1. Россия обеспечивает себя гвоздями полностью, с этой стороны мы полностью защищены. Но почему же тогда Россия всё-таки покупает гвозди за рубежом, на несколько десятков миллионов долларов в год? Блогер genby объясняет почему (ссылка):



Да, Россия импортирует 23% гвоздей, из которых главные поставщики Белоруссия (84,3%) и Китай (10,7%). Белоруссия – это член нашего Союзного государства, тут вообще никаких претензий, ну а поскольку все производители гвоздей расположены в Европейской части России, 2,3% гвоздей приходится импортировать на Дальний Восток по логистическим соображениям.

В то же время Россия экспортирует столько же гвоздей, сколько импортирует. “На экспорт отечественные производители поставляют около 21 тысяч тонн, то есть 23% от общего объема производимых в РФ гвоздей”. То есть из 90 тысяч тонн гвоздей, Россия 21 тысячу тонн импортирует и столько же экспортирует.

Если посмотреть торговую статистику, то Россия импортировала гвоздей на 31,6 млн долларов, а экспортировала на 16,9 млн долларов. В деньгах импорт почти вдвое дороже экспорта. И совсем не потому, что китайские или белорусские гвозди какие то особые с золотыми головками, а потому что товарная группа 7317 немного шире, чем обычные гвозди. <…>

Если Россия импортирует этой товарной позиции на 31,6 млн долларов. То США импортирует гвоздей на 889 млн, в 28 раз больше.

Причем если российский экспорт всего в 2 раза меньше чем импорт. То американский экспорт гвоздей (59 млн долларов ) в 15 раз меньше, чем импорт.

Можно сказать, что Россия в 28 раз более суверенная страна, чем США. Поскольку её импорт гвоздей в 28 раз меньше. И Россия свободно может обойтись без китайских 2,3% импорта гвоздей, а вот США живут только за счет импорта гвоздей.

2. Про импортозамещение. Российская компания Биокад разработала собственный аналог самого дорогого лекарства в мире. Это лекарство от редкого заболевания, спинальной мышечной атрофии (ссылка 1, ссылка 2):



Это невероятный успех! Вы знали, что в России за последние 10 лет была создана практически с нуля фармацевтическая промышленность? Не знали, не верили, думали это преувеличение? С сегодняшнего дня это бесспорный факт.

Вообще есть две отрасли, о которых напрямую зависит жизнь человека – агропром и фармацевтика. И если успехи агропрома в импортозамещении очевидны, то про аналогичные успехи российской фармы как-то не особенно говорят. А между тем в России за 10 лет построили порядка 60 заводов, разработаны сотни важнейших препаратов, практически все из списка “Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты” (ЖНВЛП) теперь производятся у нас.

<…> спинальная мышечная атрофия (СМА) это редкое, так называемое орфанное заболевание. С 2016 года пациентов подсчитывает фонд «Семьи СМА». За это время удалось собрать информацию о 989 пациентах и 250—300 погибших.

Но во всем мире существует всего три лекарства от СМА. Дело в том, что СМА — генетическое заболевание, поэтому разработка лекарства от него – сложнейшая научная проблема, для этого нужны биотехнологии высочайшего уровня. И только трем компаниям удалось создать такие сложные препараты: это «Спинраза» от американской компании Biogen, «Эврисди» от швейцарской Roche и самый известный и дорогой препарат в мире «Золгенсма» от швейцарской Novartis.

Но первые два препарата надо принимать несколько раз в течении жизни, а самый высокотехнологичный «Золгенсма» достаточно использовать один раз. Вот только стоит он $2.1 млн.

И что мы имеем? Достаточно редкая болезнь. Разработка лекарства от неё очень сложная и очень дорогая. Да и вообще технологии такого уровня мало кому доступны во всем мире. Что должно быть в голове у тех, кто все же задумает взяться за решение этой проблемы в России? Сколько там должно быть веры! В 2018 году, когда Biocad объявил, что начинает разработку препарата от СМА, кто верил в успех? Да пальцем у виска крутили: куда уж этим русским!

Российский препарат генной терапии ANB-4 так же вводится один раз и обеспечивает многолетний или пожизненный эффект.

Конечно, предстоят еще клинические испытания препарата: “Биокад” завершил его доклинические испытания и подал заявку на клинические. Но без уверенности в успехе никто никогда такой препарат не испытания выводить не станет, ибо в случае неудачи будут серьезные репутационные потери. Поэтому нет никаких сомнений – проделана сложнейшая работа лучших ученых компании Biocad, а сама компания выходит в ряд самых высокотехнологичных фармацевтических компаний мира.

3. К вопросу о том, как Россия справлялась с импортозамещением потребительских товаров последние 8 лет. С продуктами питания успехи блестящие, а вот с непродовольственными товарами – не очень (ссылка):

С 2010 по 2021 год в рамках стратегии импортозамещения в России доля зарубежных продуктов питания значительно сократилась, хотя появилось больше иностранных непродовольственных товаров. Успехи 11-летней программы оценили аналитики агентства InfoLine, сообщает Forbes.

В общем объеме доля импорта продовольственных товаров розничной торговли снизилась на 10 процентов. Больше всего зарубежных продуктов питания и напитков в 2021 году поставлялось из стран Евросоюза (44 процента) и ЕАЭС (28 процентов). В рамках программы удалось полностью заменить свинину — с 2010 по 2021 год доля импорта здесь сократилась с 47 процентов до нуля. Также стали больше производиться в России птица и овощи, доля импорта которых сократилась с 2019 года с 18 до 5 процентов и с 50 до 15 процентов соответственно.

Однако действовать в рамках программы получилось не во всех категориях — фрукты, алкоголь, кондитерские изделия и шоколад, сыры трудно поддавались импортозамещению. Доля импорта сыров падала до 2015 года, а в последние шесть лет только росла. Ситуация с непродовольственными товарами сильно ухудшилась — за 11 лет импортированная продукция захватила большую часть рынка (53 процента против 47 процентов отечественных товаров).

Больше всего за рубежом Россия закупает одежду и обувь (90 процентов), поскольку велика зависимость от импортного сырья, фурнитуры и оборудования. Крупнейшие поставщики этих товаров — Китай (40 процентов), страны Евросоюза (14 процентов), ЕАЭС (7 процентов). Также на импорт приходится 80 процентов бытовой техники и 70 процентов косметики и парфюмерии. Аналитики отмечают, что 86 процентов розничных продаж компьютеров и электроники закупаются в других странах, при этом 80 процентов телевизоров, представленных на отечественном рынке, производятся на территории России.

Импортозамещать нужно прежде всего те области, которые важны для безопасности. Базовые продукты питания к таким областям относятся, а вот модная одежда и некритичная для выживания бытовая техника – очевидно, нет.

Кроме того, у России огромный торговый профицит. Мы получаем за наш экспорт большие деньги, поэтому пытаться импортозамещать вообще все товары на 100% – не самая лучшая идея. Для быстрого развития экономики надо что-то и покупать.