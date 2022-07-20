Около 800 человек переехали в новостройку в Северном Тушине по программе реновации

В Москве продолжается реализация программы реновации. Ее участники получают комфортные квартиры в новостройках, покидая старые дома. Так, жители 100 ветхих многоэтажек, которые вошли в программу реновации, начали переезжать в новые квартиры с начала 2022 года. Расселяемые дома находится в 31 районе столицы.

Около 800 человек переехали в дом, который был построен первым по программе реновации в Северном Тушине. Речь идет о новостройке, находящейся по адресу: Туристская улица, 14. С теми, кто получил новые квартиры, пообщался мэр столицы Сергей Собянин.

Жители нового дома на Туристской признались градоначальнику, что остались довольны квартирами и благоустроенным двором. Кстати, эта новостройка была построена по индивидуальному проекту. В здании улучшенная отделка. Она выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта программы реновации.

“Этот современный дом, думаю, один из лучших в Тушине”, – сказал Собянин.

В новостройке установлена автоматизированная система контроля учета потребления энергоресурсов, благодаря которой затраты жильцов на коммунальные платежи значительно снизятся. Дом удобен как для маломобильных граждан, так и для родителей с детскими колясками.

Кстати, стоит добавить, что новые квартиры в первом доме, построенном в Ново-Переделкине, скоро получат почти 170 жителей района. В новостройку на улице Скульптора Мухиной (11/1) они начнут заезжать в конце 2022 года.

Рядом с домом есть детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Новостройка и прилегающая благоустроенная территория удобна для передвижений маломобильных граждан. Там обустроили и подземный паркинг. Первый этаж займут коммерческие объекты.

Недалеко располагаются станции метро “Рассказовка” и “Новопеределкино”, а также Чоботовский лес и парк “Рассказовка”.

Напомним, в рамках программы реновации, утвержденной в августе 2017 года, создается принципиально новая, качественная и комфортная городская среда. Речь идет о расселении 5 175 домов. Программа реновации касается примерно одного миллиона жителей Москвы.