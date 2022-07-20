 

Стало известно, как на уровень тревожности влияют гормоны стресса и ферменты печени

20.07.2022, 22:25, Разное
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Группа ученых объяснила, как гормоны стресса и ферменты, производимые печенью, воздействуют на уровень тревожности. Эти данные можно применить для поиска новых методов терапии расстройств, вызванных посттравматическим стрессом.

Работу проводили специалисты из России, Соединенных Штатов Америки и Греции. Они инициировали запуск серии экспериментов с участием лабораторных мышей. На протяжении двух недель после воздействия на животных запахом хищника эксперты анализировали активность ферментов печени и уровень норадреналина, тревожность грызунов.

Оказывается, тревожность лишь нарастает после травматического стресса, но уровень кортикостерона плазмы снизился. Его концентрация контролируется ферментами печени и играет далеко не последнюю роль в развитии тревоги.



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