Скандалы: Пейзаж после Рогозина

Есть ли у космонавтики надежда вернуть былое величие

Четыре года Дмитрий Рогозин был на посту главы Роскосмоса. Ему так часто пророчили отставку, а она все не случалась, что он уже казался непотопляемым. Что случилось, почему теперь место Рогозина займет Юрий Борисов, курировавший ранее на посту вице-премьера оборонно-промышленный комплекс, и что изменится в отрасли?

Мало кто задается вопросом о том, почему же состоялась отставка Рогозина. Всем интересно – почему именно сейчас? Открытой критики со стороны высшего руководства страны не звучало. Мнения экспертов по этому поводу расходятся.

Почему ушел Рогозин и что он оставил после себя

С одной стороны, где ракета-носитель сверхтяжёлого класса? Отложена на неопределённый срок. Где многоразовые ракеты, которые смогут сделать вывод космических аппаратов дешевле? Отложены на неопределённый срок. Где посещаемая лунная база? О ней давно уже не вспоминают. Где новый пилотируемый корабль «Орёл»? Всё еще находится на стадии разработки и испытаний.

Популяризатор космонавтики Филипп Терехов продолжает список провалов Роскосмоса рогозинской поры:

— Не успели запустить ни «Луну-25», ни второй этап программы «Экзомарс». И если первая практически наверняка полетит, пусть и позже, то перспективы второго теперь очень туманны.

У агентства остаются «долгострои» — проекты, не просто идущие годами, а постоянно переносящиеся вправо. Корабль «Орел», Научно-энергетический модуль для МКС, «Венера-Д» и другие. Учитывая хроническую нехватку средств, возможно, это и не провал, а попытка сделать слишком многое слишком малым количеством ресурсов, но, к сожалению, на сегодняшний момент невозможно сказать, когда полетит «Орел», когда будет запущен первый модуль РОСС, отправится на орбиту ядерный буксир «Зевс» и так далее. Сейчас уже очевидно, что «не менее 5» аппаратов по исследованию Луны (ФКП 2016–2025) до 2025 точно не полетят.

Но эксперт при этом обращает внимание и на ряд локальных успехов отрасли:

— К достижениям однозначно стоит отнести запуск модуля «Наука». Это выглядит как волевое решение, сознательный шаг на риск. И получилось — модуль добрался до МКС, пусть и не без приключений. После очень долгого перерыва началась эксплуатация РН «Ангара». Сюда же относится и улучшение ситуации в ГКНПЦ им. Хруничева, который находился на грани банкротства из-за огромных долгов.

Более трех лет или более восьмидесяти пусков без аварий. Больше пиара космоса. Проводятся качественные трансляции запусков с отличным видео с бортовых камер на ракете. Сюда же относится проект «Вызов» — о нем было множество споров, но общественное внимание к космонавтике он подстегнул. На сайте Госкорпорации начали публиковать архивные документы, что очень ценно для истории космонавтики.

Запуск телескопа «Спектр-РГ». Это флагманская обсерватория, находящаяся на переднем крае мировой науки. Космодром «Восточный» — навели порядок, теперь мы слышим о строительстве и запусках вместо скандалов и уголовных дел. Удалось получить и почти полностью выполнить контракт на выведение спутников One Web. Студенты и школьники получили возможность запускать свои спутники попутной нагрузкой бесплатно.

Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков тоже считает, что с некоторыми техническими задачами Рогозин справился. В меру своих способностей и навыков, далёких от космонавтики:

— Само назначение Рогозина на ВПК было при Медведеве во многом авансом за заслуги отца, который был известным в мире ракет человеком. Поэтому сын политик и журналист был туда назначен со странным бэкграундом. Его отправили на понижение в Роскосмос с поста вице-премьера. Понятно было, что от Роскосмоса прорывов ждать не стоит, поэтому во главе нужен был пиарщик, который заполнял бы эту космическую пустоту и продуцировал бы разные месседжи. Но сейчас эти месседжи, я думаю, не нужны. И Роскосмосу нужен более структурный человек, который займётся более прикладными вещами.

А вот глобальные политические задачи, стоявшие перед Роскосмосом по мнению эксперта, полностью провалены:

— Политически ставилась задача превратить Роскосмос в конкурента NASA. Но таковым Роскосмос, к сожалению, стать не сумел. В лучшем случае он стал косплеем Илона Маска, хотя Илон Маск все ракеты пускал на свои личные деньги. Развитие космоса как такового с целями верхнего уровня такими, как экспедиции на планеты, и низового уровня как увеличение спутниковой группировки выполнены не были.

Независимый эксперт в авиакосмической отрасли Вадим Лукашевич считает, что причину отставки Рогозина следует искать не в результатах Роскосмоса, а совсем в других областях. Политические навыки Рогозина и его абсолютная и безоговорочная поддержка действий правительства сейчас может пригодиться в местах проведения спецоперации:

— Его отставка с моей точки зрения вообще не связана с событиями в «Роскосмосе», с состоянием дел в нашей космонавтике, с состоянием отрасли. Потому что там у нас такая стабильно плохая ситуация: недоиспользование выделенных средств, невыполнение заявленных космических запусков, невыполнение федеральной космической программы и нарушения в строительстве космодрома «Восточный». Там и постоянный срыв сроков, финансовые скандалы, 10 млрд рублей нецелевого использования, постоянные уголовные процессы, чехарда со сменой руководства. А сейчас, после 24 февраля, полный обвал по зарубежному сотрудничеству. Если мы говорим, что сделал Рогозин для будущего нашей космонавтики, я скажу – он сделал ее балаганом. Когда пришел Рогозин, аварийности стало меньше, Рогозин приписал это себе, что неправильно, потому что производственный цикл создания ракет – 2,5 года. То есть Рогозин пришел на результат мероприятий, которые до него провел достаточно грамотно Остапенко. Я считаю, что надо посмотреть, где всплывет Рогозин, куда он будет направлен. Рогозин, будучи политиком, в «Роскосмосе» просто пересиживал, и это сильно затянулось. Почему сейчас? Я думаю, что он понадобился в другом месте. Есть самые разные предположения, утечки – либо глава администрации президента, либо замглавы администрации, который должен курировать восточные регионы Украины.

Что ждать от Борисова

Первое, о чем сразу все заговорили после замены Рогозина Борисовым – это милитаризация космоса. Сначала 2022 года Роскосмос совершил 9 космических пусков, и только 3 из них были заказаны самим Роскосмосом. Один раз отправили на МКС пилотируемый «Союз» и два раза – грузовик «Прогресс». 5 заказов пришли непосредственно от Минобороны и один от ВКС России. Коммерческих пусков не было ни одного также, как и отправки научных спутников. На 2022 год запланированы еще 6 пусков по заказу Минобороны и ВКС, 8 пусков по заказу самого Роскосмоса и ИКИ РАН, и только 4 коммерческих пуска (2 по заказу Южной Кореи, 1 по заказу Японии и 1 от Анголы).

С учётом усиливающегося противостояния России и Запада персона Юрия Борисова выглядит вполне логично. Про гражданский космос забыли, все силы бросаем на оборону. Филипп Терехов рассказывает, какие перемены ждут отечественную космонавтику:

— В июне были новости о возможном изменении Федеральной космической программы — больше прикладной космонавтики, спутников дистанционного зондирования Земли, связных и навигационных, а перспективные разработки, пилотируемая и научная космонавтика урезаются. Решение выглядит логичным в сегодняшних условиях, но, в любом случае, надо будет смотреть новую ФКП, если она будет изменена.

Впрочем, перевод на военные рельсы может вдохнуть в космонавтику новую жизнь. Именно с обороной были связаны некогда ее ключевые успехи. Знаменитая ракета Р-7 проектировалась как межконтинентальная с ядерной боеголовкой. Технологии космической связи, зондирования земли также развивались по заказу Минобороны в период холодной войны. Даже перспективная ракета-носитель «Союз-5» обязана советской оборонке. Она представляет из себя модифицированную ракету «Зенит», которая в свою очередь является частью ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Энергия». Той самой, что выводила «Буран». Но помимо челнока на ней планировалось выводить на орбиту боевую лазерную платформу «Скиф-ДМ». Именно её макет стал полезной нагрузкой на испытательном пуске. Да и первый модуль МКС «Заря» — это развитие советских «Салютов», которые родились из советской военной программы «Алмаз».

Работу Роскосмоса будут подстёгивать и США. С одной стороны, американские власти публично выступают за мирный космос, а «NASA решительно осуждает использование Россией Международной космической станции в политических целях, для поддержки специальной военной операции РФ на Украине». С другой в США создали специальное разведывательное подразделение Space Delta 19, которое будет следить за действиями России и Китая на орбите, а перед атакой ВСУ на Новую Каховку украинский город снимал американский спутник Worldwiew-2. Так может и сейчас Роскосмос сделает для армии что-то такое, что совершит прорыв в гражданской космонавтике?

Но пока прогнозировать достижения за счёт армии не представляется возможным – считает Филипп Терехов:

— В общем случае военная программа может оказать совершенно произвольный эффект на то, что мы считаем космическими достижениями. Успехи в гражданской и научной космонавтике будут обязаны военным успехам, если технология окажется совместима. Например, спустя много лет, когда это уже можно будет перевести в гражданскую космонавтику, может оказаться отличным космическим двигателем ядерный двигатель, который стоит на «Буревестнике». Также, если военные КБ будут привлечены к созданию гражданских и научных спутников, как это было в СССР, польза от военного космоса будет в квалифицированных инженерах-конструкторах.

Но Илья Гращенков призывает не переоценивать влияние армии на технологии в космонавтике – слишком многое изменилось со времён Сергея Королёва:

— Космонавтика и техника «звёздных войн» — это очень сложные высокоточные технологии. Мне не известно, есть ли в России сейчас свои разработки. Если есть – прекрасно, но это было бы очень странно, ведь у нас нет даже базовых вещей вроде процессоров. Само понимание военной науки как источника жизни для всего остального несколько ошибочно, поскольку военные во всем мире являются инвестбанкгингом, которые финансируют разработки. Но нельзя сказать, что именно благодаря военным наука куда-то движется. Наука современного шестого экономического уклада сильно отличается от науки четвёртого экономического уклада, которая была во времена СССР. Тогда можно было собрать учёных в стенах института, чтобы они что-то разработали. Сейчас разработки диверсифицированы по всему миру. Для создания современной техники надо быть включенным в глобальные процессы, а нас сейчас исключают. Есть иллюзия того, что можно сесть, почесать голову и что-то придумать. Это миф. Даже Китай пока научился вскрывать и копировать чужие технологии, но со своими пока отстаёт. Нам же ещё нужно сделать шаг хотя бы в сторону Китая. Для начала нужны базовые разработки на уровне IT, так что без гражданских не обойтись.

И даже новый этап «звёздных войн» между Россией и США не приведёт к глобальным сдвигам. Как минимум потому, что они ничего нового из себя не представляют. Громких слов много, но всё идёт своим чередом – поясняет Филипп Терехов:

— Идея разведывательного спутника появилась в США не позже середины 1950-х, а первые спутники-фоторазведчики они начали запускать в 1959 году. Спутники-инспекторы (про российские много говорили в последние годы) использовались США еще в 1990-х годах. На сегодняшний день у США уже есть развитая группировка спутников-шпионов, плюс они могут покупать фотографии, сделанные частными компаниями, у которых уже много спутников и фотографии отличного качества. Сама по себе разведка не означает «звездных войн», ей совершенно легально занимаются все страны, способные создать и запустить спутник. Если же вы имеете в виду свежесозданное подразделение Space Delta 18, то оно, по крайней мере как это официально объявлено, займется сбором информации о противоспутниковом оружии, которое есть у России, Китая, Индии и других угрозах для американских аппаратов. Программы, аналогичной рейгановской СОИ, насколько мне известно, пока что не объявлялось.

Вадим Лукашевич тоже не ждёт чудес от Юрия Борисова – уж в слишком плачевном состоянии ему достаётся отрасль после Рогозина:

— Для Борисова это понижение, он будет принимать хозяйство в очень убитом состоянии после Рогозина. Удастся ли ему исправить этот тренд в космонавтике — большой вопрос. США сейчас существенно опережает Россию, и компания SpaceX Илона Маска делает больше, чем вся космическая отрасль нашей страны. При том что у нас 170 тысяч занятых в этой отрасли, а у Маска там – тысяч 13. Эффективность его на порядок больше. Технологический уровень вообще несопоставим – мы летаем на ракетах, которые еще Королев делал. Все проблемы по МКС — Рогозин так наруководил, что там все на грани разрыва. Все серьезные космические проекты будут сейчас упираться в недостаток финансирования. Экономика фактически переходит на военные рельсы, и в этой ситуации дорогие, наукоемкие, высокотехнологичные проекты имеют мало шансов на реализацию.

Все эксперты сходятся во мнении, что громких заявлений и шумихи при Борисове станет меньше. Но вряд ли что-то кардинально изменится. Да и как это возможно, если должность главы Роскосмоса в России стала чем-то вроде ссылки, куда отправляют на понижение, в лучшем случае чтобы «пересидеть» несколько лет?

Виктория Павлова

Оригинал материала: “Новые Известия”