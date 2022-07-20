Мнение: Логика Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров, как и Дмитрий Песков, тоже нашел логику. И тоже поднял находку, как знамя. И сказал Лавров, как гвоздь вколотил в крышку гроба, в интервью Маргарите Симоньян, что задачи спецоперации России на Украине остаются прежними – «…денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины». Но….

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво» — заявил Лавров в интервью Симоньян.

Потому что «… по мере того, как Запад в бессильной злобе или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину все более дальнобойным оружием, например, HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше».

Потому что «….мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно».

По этой логике, у спецоперации конца вообще не видно. Потому что после демилитаризации и денацификации Херсонской и Запорожской областей, угроза будет исходить из Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской областей Украины. Придется и эти области демилитаризировать. Но угроза тут же перебазируется в Чернигоскую, Черкасскую и Киевскую области. Оттуда – в Житомирскую и Тернопольскую… В общем – до самой Львовской. А там угроза вполне может скрыться в Молдове, Румынии и Польше….

Эта же что получается? Как в песне? «Есть у революции начало, нет у революции конца»? Только вместо слова революция, слово спецоперация?

Фотография отсюда

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