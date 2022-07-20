Мнение: Про Америку и Украину

“Я езжу по России, слушаю народ – и растет во мне изумление: откуда в нашем, в общем-то, совсем неполитизированном среднем обывателе эта всеобщая убежденность, что “проклятые американцы захватили Украину и всем там заправляют”? Понятно, что эту идею усиленно продвигает наша госпропаганда – но почему ее так охотно подхватили?

Налицо классический извив массового сознания, когда “знают все”, но при этом “знание” не поддается никакому рациональному обоснованию. Если подумать: ну почему американцы? Откуда такая уверенность, что “заправляют” именно они? Имеющиеся факты скудны и по убедительности – курам на смех: некая Нуланд ходила по Майдану и раздавала печеньки, был там и Маккейн, Обама вроде как поддерживает Украину и дал ей целый миллиард, и то больше в виде гарантий, чем “живых денег”…

Дальше идет и вовсе какая-то конспирология типа “американцы подкупили Порошенко”. При этом вопрос, как можно подкупить миллиардера, не обсуждается и вообще никому не приходит в голову, и, более того, сама попытка его задать воспринимается чуть ли не как кощунство.

Я думал над этим феноменом в ходе своих странствий, и нашел разгадку: все дело в миролюбии. В отличие от сильно озлобившихся в последнее время украинцев, россияне в массе своей вовсе не готовы ненавидеть своих извечных соседей. Да, в интернете популярны фразы типа “никакие мы не братья” и “братских народов не бывает!”, люди упирают на свой сугубый прагматизм и полное равнодушие в духе “пусть платят за газ и проваливают ко всем чертям” – но на самом деле народное сознание все это время вовсю готовится прощать Украину и украинцев и принимать их вновь в свои жаркие и потные объятия.

Вопрос – как? Ведь все СМИ полны описаниями откровенно враждебных или просто, на взгляд наблюдателей из России, неадекватных действий украинских соседей. Как же принимать в объятия тех, кто тебе чуть ли не плюет в лицо и горячо декламирует “никогда мы не будем братьями”?

И тут (как оно часто бывало в российской истории) на помощь приходят незаменимые американцы, они же “проклятые пиндосы”. У россиян уже готово объяснение для будущего примирения: “Они же не виноваты! Их американцы заставили!! Так-то, сами, они разве б стали так себя вести?? Да ни в жисть!”

Психологически стандартная ситуация: хорошая мать никогда не признает, что ее сын вырос отмороженным хулиганом – нет, она будет свято верить, что “это его дружки заставляют идти по кривой дорожке”; жена не верит, что муж у нее – безвольный пьяница, она убеждена, что “чертов сосед дядя Коля моего спаивает”, и т.д. Сейчас просто масштаб другой – аналогичным образом сама себя обманывает целая страна – “золотая наша Русь”.

Надо отдать должное украинцам: они в большинстве своем яростно открещиваются от навязываемого соседом и его агитпропом лишения субъектности. “Мы сами!”, “Это мы, мы видали в гробу и посылаем вас, кацапов, к черту – от всего сердца, а вовсе не по наущению каких-то выдуманных вами пиндосов, которых мы знать не знаем!!”

Но все напрасно – переубедить добрых русских людей, решивших любить украинцев несмотря ни на что, невозможно. Логика, в общем, тут есть: с украинцами ссориться навсегда не хочется, а “пиндосы” для россиян все равно что-то вроде Люцифера для средневековых христиан – в ответе за все зло в мире. Что стоит американцам взять на себя еще один грешок? Им все равно, а у нас дружба народов не пострадает!

В общем, признавать реальность никто в России не собирается. Ну ее нафиг. Без нее тошно” (2014).

Записи ровно 8 лет, записал я эти мысли 20 июля 2014 года. С тех пор, впрочем, загадка так и не разрешилась – и более того, всё в итоге вылилось в войну. А ведь разгадка на поверхности: вся эта отсылка к “проклятым американцам” – это просто отказ своим соседям-украинцам в субьектности, в способности САМИМ чего-то хотеть. Типа – “ну не могли же они САМИ до такого додуматься! Это всё враги их подговорили!”

Что по-своему логично: народ в России привык сам себе отказывать в субьектности, у него ведь по традиции своего мнения нет и быть не может, за него начальство решает. Было б крайне обидно признать, что у соседей это собственное мнение откуда-то взялось! Конечно, нет – это ему “враги подбросили”.