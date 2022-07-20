 

Мнение: О двух сортах британского г***… Что для России лучше?

20.07.2022, 21:50, Разное
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Финал британской внутрипартийной гонки за пост нового премьер-министра оказался несколько… предсказуемым. Калька с Америки 14-летней давности можно сказать. В последний раунд внутрипартийной борьбы вышли бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и действующий глава МИД Лиз Трасс. Рождённый в Метрополии сын иммигрантов из бывших колоний UK и стопроцентная англичанка, чьи предки веками жили на островах. Прямая аллюзия на праймериз американской Демпартии 2008 года, где кандидата на главный пост также пришлось выбирать между тёмным мужчиной и белой женщиной. До кучи, в родословной Риши Сунака также имеется Кения.

Тот, «американский» выбор известен. И он не принёс России ничего, кроме больших надежд и огромных разочарований. Каким окажется этот?

В отличие от #США, традиция пребывания женщин во главе исполнительной власти укоренилась на Британских островах уже достаточно прочно. Маргарет Тэтчер и Тереза Мэй не дадут соврать. То есть, схема обкатана, и для Лиз Трасс это, скорее «плюс», чем «минус». С другой стороны, продвижение этнических меньшинств на высокие посты — уже давно тренд и для Соединённого Королевства, лондонский мэр Садик Хан тому порукой. И значит, шансы у Риши Сунака есть, несмотря на все прогнозы, по которым он гарантированно выходит в финал консервативных «праймериз» как лидер и… гарантированно проигрывает любому другому кандидату. Причём с особенно крупным счётом — именно Лиз Трасс.

Так что именно она, вероятнее всего, займёт вскоре кабинет на Даунинг-стрит, 10.

ОК, пусть меня упрекнут в «местечковости», но что это будет значить для России?

Ничего хорошего, кроме… (но об этом речь — чуть ниже).

В борьбе за пост премьера столкнулись два фланга одного и того же движения за возрождение величия Британской Короны. Круги это глобалистские, а потому кто бы ни победил, он будет считать Россию «враждебной силой» (кстати «г***» в заголовке — это не то, о чём все вы подумали, а именно — «глобализм»). Просто по традиции. Но есть нюансы.

Лиз Трасс можно считать кандидатом британских «ястребов». Её приоритетами в случае победы станут усилия по конфискации российской собственности за рубежом и военная победа ВСУ над ВС РФ едва ли не любой ценой. Совсем не случайно спикер российского МИД Мария Захарова без обиняков назвала кандидатку-фаворитку «кровожадной и деструктивной особой».

Риши Сунак — финансист, бухгалтер до мозга костей. Для него геополитический конфликт с Россией — это прежде всего статьи затрат в балансе прибылей и убытков. И ещё он отдаёт приоритет Лондонскому Сити, а там без «русских денег» стало чуть менее комфортно, чем было. Опять же, как финансист Риши Сунак чуть более договороспособен, чем профи от политики. Он сторонник переговоров, а не ультиматумов. На этот момент косвенно намекнул глава ВТБ Андрей Костин в свежей колонке на РБК. Впрочем, для британских консерваторов это скорее «минус».

Так что шансы Лиз Трасс, которая путается и в истории, и в географии, несоизмеримо выше. Но есть и тот самый «хороший момент». Волей-неволей любая женщина в кресле британского премьера будет копировать «железную леди» Маргарет Тэтчер. Которая, напомним, нашла и одобрила для Запада тогда ещё малоизвестного советского политика Михаила Горбачева.

Может, Лиз Трасс тоже кого-то найдёт?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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