Шишкова, как так-то, а? – Личное мнение

Поговорим о двух женщинах: Оксане Самойловой и Алёне Шишковой. Сравним их успех, если хотите.



Фото: Соцсети

Первая родом из Ухты, вторая — из Тюмени. Обе вылезли в публичное пространство на именах недорэперов, с которыми крутили любовь. Ну, или морковь.

Оксана заработала известность благодаря Джигану, Алёна — благодаря Тимати. Тимати был, к слову, гораздо популярнее Джигана.

Таким образом, старт у Алёны был лучше.

Где сейчас обе эти женщины? Чем занимаются?

Самойлова родила 4 детей, каждый из которых — при ней. Основала и раскрутила линию косметики. Что-то там зарабатывает сама, и на эти деньги Оксана-таки въехала в огромный новый дом с лифтом на 13 человек.

Где при этом жирный Джиган? Да фиг его знает. Это и неважно. Важно — то, что несмотря ни на что Самойлова прёт к своим целям и их достигает.

Много её ругаю и ещё отругаю при случае, но тут реально хвалю.

Теперь обсудим Шишкову.

Пока Самойлова катается в собственном новом лифте туда-сюда, Алёна, сидя в скромной квартирке на скромном довольствии, вышивает портрет Симоны.

Дочку Алёны, подозреваю, тоже Симона воспитывает.

Смотрю я на это, и в голове — всего один вопрос: Шишкова, как ты умудрилась так бездарно слиться?

Мне, правда, интересно.

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