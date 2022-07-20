Некие “националисты” разместили военную технику в больницах Константиновки и Николаева

В Минобороны РФ заявили, что националисты и ВСУ оборудовали опорные пункты и разместили военную технику в медицинских учреждениях Константиновки, Торецка и Николаева.

«В помещениях медицинского учреждения неонацисты под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают персонал и пациентов больницы, фактически используя их в качестве живого щита», – сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в Telegram-канале.

Также, по словам генерала, представители ВСУ разместили в зданиях профилакториев Торецка и Дружковки в ДНР солдат, склады боеприпасов и вооружения, а рядом со зданием – артиллерия и РСЗО. Эвакуация местных жителей при этом не проводилась.

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