Минобороны: Один из атаковавших Запорожскую АЭС дронов-камикадзе был сбит на подлете

Атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Не прекращаются провокации киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности. Так, 18 июля украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе» нанесен удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции (один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к АЭС)», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

По его словам, «только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы».

Ранее в Энергодаре сообщали, что украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.

Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.

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