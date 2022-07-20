 

Россия призвала МАГАТЭ не допускать провокаций на радиационно опасных объектах Украины

20.07.2022, 21:25, Новости дня
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Россия призывает ООН и МАГАТЭ повлиять на Киев и принять действенные меры, чтобы не допускать провокаций на радиационно опасных объектах Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Ранее в Энергодаре сообщали, что украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.

Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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