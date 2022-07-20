Мнение: Россия — не страна третьего мира, «глава» вместо «президента» и новости информационной войны

1. Россию некорректно называть «страной третьего мира» в экономическом отношении. Ведь наша экономика развита вполне на уровне стран так называемого «первого мира». Но и в политическом плане Россия также никогда не относилась к «третьему миру». Вот краткий разбор этого вопроса (ссылка):



Часто в интернете можно услышать вой, что Россия, мол, это “страна третьего мира с 2,5% от мирового ВВП”. Здесь я не буду разбирать всю абсурдность данного утверждения, не буду рассказывать о мощной промышленности и энергетическом комплексе, науке, космосе и т.д. и т.п.

Мне бы хотелось лишь рассказать диванным экспертам о значении тех фраз, которые они зачем-то используют.

Многие из этих экспертов удивятся, но термин “страна третьего мира” является вовсе не экономическим, а политическим.

Изначально он никак не характеризовал экономическое развитие стран, а указывал лишь на направленность их внешней политики.

Родился этот термин в 1950-х годах благодаря французскому ученому Альберту Сови, который условно разделил все страны на три “мира”:

Первый и второй мир боролись между собой в рамках холодной войны, а третий мир оставался как бы нейтральным и не поддерживал ни одну из сторон противостояния.

После окончания холодной войны данная терминология, фактически, утратила свою актуальность, но из-за того что “третий мир” во многом (но не полностью) совпадал с “отсталыми странами”, то по инерции этот термин начали относить просто к бедным государствам (что не совсем верно).

Фактически же, “третий мир” исчез, так же как и “первый”, и “второй”.

Однако сейчас мы видим, что холодная война не была закончена, она была поставлена на паузу. С новым витком противостояния можно вернуть и прежние термины, тем более, что почти ничего не поменялось:

НАТО противостоит России и Китаю, а остальные страны либо сохраняют относительную нейтральность (“третий мир”), либо поддерживают одну из сторону.

Например, такие страны как Венесуэла, Индия и Египет в прошлый раз относились к “третьему миру”, а сейчас они относятся ко “второму” (условные “союзники” Китая и России).

Такая страна как Иран в прошлый раз относилась к “первому миру”, а сейчас это однозначно “второй мир”.

Интересно и положение Турции. Формально она все ещё находится в “первом мире”, но по многим действиям заметно, что она плавно переходит во “второй мир”. Не зря поговаривают об ее исключении из НАТО.

Такая вот ситуация. Россия никогда не была страной “третьего мира”. Что в ХХ веке, что сейчас наша страна – это “второй мир”. В этом определении нет ничего оскорбительного или уничижительного, это просто краткое описание внешней политики.

Пожалуй, терминология глубоко устарела. Но если уж вообще говорить в таких терминах, то сейчас Россия – это страна первого мира, а США и Запад – второго. Потому что именно на Западе теперь правят представители левой идеологии, принявшей форму «зелёного ЛГБТ-БЛМ». Именно эти сектанты пытаются сейчас выстроить альтернативное общество и отменить традиционные ценности, именно современное поколение левацких политиков сломало на Западе нормальный капитализм.

В XX веке идеи слома старого мира продвигали коммунисты из «второго» мира, которые устраивали «социалистические» революции. Теперь это делают радужные правительства западных государств, разжигающие цветные революции и гражданские войны в неугодных странах. В политическом отношении «первый» и «второй» миры поменялись местами.

2. Ушла эпоха. Татарстан официально поменял название должности президента республики на главу республики (ссылка). Таким образом, если говорить о политических должностях, в России теперь остался только один Президент – Владимир Владимирович Путин.

Процесс замены президентов республик на глав начался отнюдь не с известного выступления Рамзана Кадырова в 2011 году, с отказа от слова «президент» Мордовии в 1993. В Коми, Карелии, Хакасии и на Алтае «главы» были изначально, в Туве их ввели в 2001-м, в Северной Осетии и Калмыкии – в 2005-м (ссылка). В 2010-х годах процесс ускорился, и вот теперь он пришёл к финалу.

Впрочем, некоторый разнобой в названиях должностей субъектов федерации всё ещё сохраняется. В республиках – «глава», в Москве – «мэр», в областях, краях, автономных округах, В Петербурге и Севастополе – «губернаторы». Звучат призывы либо провести полную унификацию, либо отказаться от слов иностранного происхождения, то есть говорить не «губернатор» и «мэр», а «глава» и «городской голова». Либо даже как в допетровской Руси – «воевода» (но этот термин уже явно устаревший, ведь сейчас у нас военная и гражданская власти разделены).

Полагаю, что это всё уже скорее из разряда вкусовщины и украшательства, и не имеет никакого политического значения, в отличие от вопроса с наименованием глав республик. «Мэр Москвы» с точки зрения многих звучит более коротко и звучно, нежели «губернатор Москвы». Что ж, пускай будет «мэр», тем более что Москва – это всё-таки город, а не только субъект Федерации. Не исключено, что когда-нибудь Москва полностью объединиться с Подмосковьем, и тогда, возможно, станут актуальны две отдельные должности – «губернатор»/«глава» и «мэр»/«городской голова».

3. На Западе давно и открыто говорят, что ведут против России в том числе и информационную войну. Ведут войну не только на уровне государств, но и на уровне крупных корпораций. Так, например, из недавнего доклада «Майкрософт» можно сделать вывод, что компания прямо задействована в кибервойне на Украине и выполняет там заказы Пентагона, получив от украинского правительства полный доступ к местной цифровой инфраструктуре (ссылка).

Продолжает свою антироссийскую деятельность и Гугл, отказывающийся удалять запрещённую согласно нашему законодательству информацию. В декабре за это компания получила первый крупный оборотный штраф, на 7,2 миллиарда рублей, а на днях уже второй – на 21 миллиард (ссылка).

Ладно бы ещё неудаление. Поисковая выдача Гугла устроена так, что по любым важным спорным вопросам в ней доминируют антироссийские материалы и источники.

Возможно, нашим законодателям стоило бы принудить Гугл и другие поисковики в обязательном порядке давать ссылки на разборы фейков по запросам типа «146%», «распятый мальчик» и тому подобной пропаганде, которую использует против нас США. Такой подход был бы эффективнее, чем просто требование удалить какие-то материалы.