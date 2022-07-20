 

Центр услуг для бизнеса открыли рядом со станцией метро “Сходненская”

20.07.2022, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несмотря на санкции, в Москве продолжается строительства инфраструктуры, которая упрощает деятельность предпринимателей. Так, рядом со станцией метро “Сходненская” открылся новый центр услуг для бизнеса. Он располагается на четвертом этаже торгово-развлекательного центра (ТРЦ) “Калейдоскоп”, во флагманском офисе “Мои документы”.

Сегодня в городе работают 17 ЦУБ. В прошлом году состоялось открытие трех центров – во флагманских офисах “Мои документы” на севере и юго-востоке столицы, а также на территории “Винзавода”. Узнать адрес ближайшего центра услуг для бизнеса можно на сайте mbm.mos.ru*. Чтобы предпринимателям было удобно, ЦУБ работают с 10:00 до 22:00 без выходных.

Если необходимо проконсультироваться со специалистом по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве или узнать, какие меры поддержки предпринимателей есть в настоящий момент, можно перейти на сайт mbm.mos.ru* или позвонить по телефону +7 495 225 14 14.

62 тысячи консультаций получили жители Москвы в этом году, 17 тысяч проведены в ЦУБ, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

“В новом центре услуг предпринимателям помогут подобрать меры поддержки и проконсультируют более чем по 100 темам”, – отметила она.

ЦУБ возле метро “Сходненская” стал седьмым из тех центров, что расположены во флагманском офисе “Мои документы”.

Напомним, в Москве всего восемь флагманских многофункциональных центров, в которых оказываются государственные услуги: на ВДНХ, в ТРЦ “Щелковский”, “Калейдоскоп”, “Спектр”, в ТЦ “Метрополис”, “Афимолл Сити”, “Колумбус”, “Город”

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число самозанятых в Москве превысило миллион человек. По мнению градоначальника, этот социально-экономический показатель является одним из важнейших трендов развития современного рынка труда. Его слова приводили “Дни.ру”.

* mbm.mos.ru – это портал городского проекта “Малый бизнес Москвы” столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. На сайте можно узнать, как открыть и развить свое дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09.21 / Чудо-средство за копейки: как приготовить раствор, который отбелит белье без кипячения

10.05.22 / Мнение: День Победы в Херсоне

08.09.21 / Шегги и другие лучшие стрижки на осень и зиму (выбор ведущих стилистов)

16.05.22 / Россиянам запретили получать визы недружественных государств

08.12.21 / Антибиотики способны порождать смертельно опасные «супербактерии»

07.06.21 / С 2022 года выдача загранпаспортов будет производиться только при одобрении регионального отделения “Единой России”

08.03.22 / Гуманитарные коридоры и обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 8 марта

14.09.21 / “Я человек не суеверный. Тем более, у нас был разный путь”: Кирилл Туриченко рассказал о проклятии «Иванушек»

13.04.22 / День Марии Пустые щи: что нельзя делать 14 апреля

15.10.20 / Идеально круглый черный объект обнаружен в Антарктиде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика