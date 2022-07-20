 

ФОК с двумя бассейнами построят в Зябликове

20.07.2022, 21:10, Разное
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В Москве становится все больше спортивных объектов (физкультурных комплексов, ледовых арен, бассейнов и
футбольных полей), благодаря чему количество горожан, ведущих здоровый образ жизни, увеличивается. Занятия спортом становятся трендом среди жителей столицы.

Примечательно, что такие здания появляются рядом с жилой застройкой. Горожане могут заниматься спортом рядом с домом и не тратить время на поездки в другой район.

Так, в Зябликове построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами. Новое здание возведут на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Строительство планируют завершить уже в конце следующего года.

Размер первого бассейна – 25х16 метров, а второго – 10х6. Тот, который поменьше, идеально подходит для детей, желающих научиться плавать. Помимо бассейнов, в ФОКе будет тренажерный зал, начнет работать буфет для посетителей и откроется медицинский блок.

Фасад здания комплекса рабочие облицуют металлическими панелями. Предусмотрена полная отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений в соответствии с их функционалом, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

О благоустройстве прилегающей территории не забудут. Рядом со зданием установят светильники, разместят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

В настоящий момент на том месте проводятся подготовительные работы: появилась подъездная дорога, установлено каркасное ограждение, создан пункт мойки колес и прикреплен информационный щит. Также рабочие уложили плиты под бытовой городок, подключили электричество. Сейчас они разрабатывают грунт подпорной стены, осушают котлован, устраивают и бетонируют буронабивные сваи.

Говоря о развитии Зябликово, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” открыты МФЦ “Мои документы”, станции метро “Зябликово” и “Шипиловская”, построены каток с искусственным льдом, здание центра соцобслуживания “Царицынский” и пункт велопроката, благоустроены несколько парков и территории школ и детских садов.



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