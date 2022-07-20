 

Ожидается, что Турция выполнит зерновой план ООН в течение ближайших нескольких дней

20.07.2022, 21:05, Разное
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Президент Турции Тайип Тайип ожидает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан во время встречи делегаций Турции, РФ и Украины на этой неделе. После этого в ближайшие дни начнется реализация плана ООН.
Ранее в Стамбуле состоялась встреча военных делегаций Турции, РФ и Украины, на которой обсуждалось решение зерновой проблемы. После переговоров Хулуси Акар, министр обороны Турции, заявил, что было достигнуто соглашение о создании координационного центра в Стамбуле. Украинская и российская делегации также встретятся на этой неделе в Турции для обсуждения зерновой проблемы.

“Мы являемся посредником. С давних пор мы работаем над тем, чтобы экспортировать украинское зерно через Черное море. Этот вопрос неоднократно поднимался господином Путиным и господином Зеленским. Были проведены встречи с нашими собеседниками из министерств иностранных дел и национальной обороны. На технической встрече, состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле, была достигнута договоренность о ключевых направлениях процесса реализации плана ООН. Эрдоган заявил, что на этой неделе мы хотели бы сделать меморандум письменным документом.



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