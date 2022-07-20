 

Найдены новые участки тау-белка, связанные с развитием болезни Альцгеймера

20.07.2022, 21:00, Разное
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Австралийские нейробиологи определили, что за трансформацию тау-белков в больные формы отвечают определенные его участки. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Исследовательские работы, проведенные ранее, показали, что в процессе развития болезни Альцгеймера тау-белки играют крайне важную роль. Они образуют клубки и сгустки, накапливаемые в мозге. Это существенно увеличивает риск возникновения когнитивных нарушений и нейродегенеративных патологий.

Ключевой процесс перехода белков в больную форму называют фосфорилированием, а ответственны за это ферменты протеинкиназы. По мнению экспертов, эти соединения могут воздействовать на определенные участки белка, что и приводит к развитию болезни Альцгеймера.



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