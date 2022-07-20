 

Вице-губернатор Петербурга Линченко замалчивает детали закона о КРТ?

20.07.2022, 21:00, Разное
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Петербургский вице-губернатор Николай Линченко впрямом эфире Центра управления регионом (ЦУР)рассказал о порядке включения жилых домов в программу «реновации».

Однако журналисты отметили, что чиновник предпочел замолчать некоторые детали закона о «Комплексном развитии территорий». Как оказалось, власти города могут автоматически включать в проект КРТ жилые здания без согласия жителей. Фактически вице-губернатор рассказал лишь «вводные» данные, тем самым введя петербуржцев в заблуждение.

При этом вице-губернатор решил умолчать о том, что после внесения дома в список по переселению, у собственников есть только 90 дней, чтобы провести собрание среди жильцов. Для отказа участия в программе 1/3 из присутствующих должны проголосовать против. Если собрание не состоялось в назначенный срок, то дом автоматически включится в программу «реновации».

Таким образом, Смольный практически не оставляет выбора петербуржцам, так как узнать о включении дома в КТР и провести полноценное собрание собственников за отведенный короткий срок весьма сложно.



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